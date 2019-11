Szülés utáni folyás: természetes vagy kóros?

A szülés utáni folyással minden újdonsült anya találkozik. De vajon meddig kell ennek tartania, és mikortól válik kórossá a jelenség? A részleteket Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza ismerteti.

Gyermekágyi folyás (lochia)

A szülés után a méhből távozik a placenta is, amely addig a magzatot táplálta. Ezt követően a méh belső falán egy seb keletkezik, ami a gyermekágyi időszak alatt fokozatosan begyógyul. A vérzéssel is járó gyógyulási szakaszt tisztulásnak, szakszóval pedig lochiának is nevezik. A gyermekágyi folyás kezdetben élénk piros színű és kissé alvadékos, később azonban barnássá válik. Idővel fokozatosan halványodik sárgás, majd fehér folyássá. A folyás mértéke akár napról napra változhat, ez teljesen normális. A folyás mennyiségét befolyásolja a gravitáció, illetve a csecsemő táplálásának módja is. Ha tehát az anyuka sokat fekszik az első hetekben, kevesebb váladék ürül, a szoptatás azonban fokozza a méhösszehúzódásokat, így megnövelheti a folyás mennyiségét is.

A szülés utáni folyással minden újdonsült anya találkozik. Fotó: iStock

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A gyermekágyi folyás tehát 6-8 hétig tart, színe pedig idővel változik. Ám ha a tisztulás folyamata túlságosan elhúzódik, viszketés kíséri, túl nagy mennyiségű váladék ürül, és a folyás színe sem változik, az már gyanúra adhat okot. Figyelmeztető jel továbbá, ha a váladék tele van nagyobb alvadtvér-darabkákkal, és ha kellemetlen szagúvá válik - a lochiának ugyanis normál esetben édeskés a szaga. A gyermekágyi lázat sem szabad figyelmen kívül hagyni, ez ugyanis fertőzésre és gyulladásra utal. A fenti tünetek a leggyakrabban akkor fordulhatnak elő, ha a méhlepény után maradt sebet kórokozók lepik el, vagy ha placentadarabkák maradnak a méhben.

Hogyan kezelhető a kóros gyermekágyi folyást?

Először is azt kell tisztázni, mi okozza a problémát. Ha csak egy hüvelyi fertőzésről van szó, akkor gombaölő vagy baktériumölő gyógyszerrel, hüvelykúppal kell kezelni a problémát, kiegészítésként pedig lactobacillus-helyreállító kúrát szoktak javasolni a szakemberek.

Ha gyermekágyi lázról és gyulladásról van szó, akkor általában antibiotikumkúrát írnak fel, de egyes esetekben szükség lehet jódos méhüregöblítésre vagy egészségügyi kaparásra is. Ha pedig a méhösszehúzódások gyengesége miatt nem ürül kellő ütemben a méh, akkor gyógyszeres vagy injekciós terápiával fokozni lehet az összehúzódásokat. Így felgyorsítható a tisztulási folyamat és a gyógyulás.