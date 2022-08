Durva dolgok történnek alvás közben

A változóan felhős időben több órára kisüt a nap, emellett helyenként zápor, zivatar is előfordul. Időnként élénk északias szél mellett 27, 32 fok közötti maximumokat mérhetünk. Kedden nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Reggel erős kopásos ízületi bántalmak jelentkezhetnek, ezek délelőtt megszűnnek. A fokozottan érzékenyek görcsös panaszokat is tapasztalhatnak, illetve fáradékonyság, dekoncentráltság is jelentkezhet. Reggel alacsony lesz a hőérzet, de napközben már a kellemes tartományban alakul, sőt, helyenként kánikula is előfordul. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)