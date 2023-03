A szívnek is meg kell adni a magáét

A szív- és érrendszeri betegségek elkerüléséért alacsony zsírtartalmú, rostdús, a növényi alapanyagokat előtérbe helyező étrenddel tehetjük a legtöbbet. A magas vérnyomás megelőzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy kerüljük a magas nátriumtartalmú élelmiszereket, például a chipseket, porleveseket, húskészítményeket, de hoztunk még pár tippet, mi mindent tehetünk szívünk egészségéért.

Mozogjunk

A szív- és érrendszeri betegségek ellen a legjobb módszer, ha mozgásban maradunk. Nem kell feltétlenül élsportolóvá válni, de arra mindenképpen szükség lenne, hogy naponta 20-30 percet aktívan mozogjunk. Egy tempós séta, a futás, a kerékpározás, de akár a kertészkedés is tökéletesen megteszi – lényeg a rendszeresség! A rendszeres mozgás csökkenti a vérnyomást, javítja a hangulatot, kedvezően befolyásolja az anyagcserét.

RENDSZERES SÉTÁVAL NAGYON JÓT TESZÜNK A SZÍVÜNKNEK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Együnk mértékkel és változatosan

Az egészség másik alappillére a mozgás mellett a helyes táplálkozás. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában is óriási szerep jut a helytelen étkezésnek, amiben leggyakrabban a következő hibákat követik el az emberek: egyoldalúan táplálkoznak, rendszertelenek az étkezéseik, és ha leülnek az asztalhoz, akkor rendszerint túleszik magukat. A szív érdekében együnk mindenféle ételt – zöldséget, halat, vörös és fehér húsokat, gyümölcsöket, magvakat, gabonaféléket – úgy, hogy egyik se kerüljön túlsúlyba a többi rovására. Ezenkívül fontos, hogy mértékkel és rendszeresen együnk, az ételekre kevés só kerüljön. Legyen az evés nyugodt és kiszámítható rituálé, amikor megadjuk a testnek a törődést, és kiélvezzük az életnek ezt az örömét – már önmagában ez a hozzáállás is stresszoldó hatású, és nagyon sokat segít abban, hogy egészséges maradjon a szív.

A magnézium hatása a szív-és érrendszerre

A magnézium idegrendszervédő hatású ásványi anyag.

Szükség van magnéziumra az izmok működéséhez, valamint az egészséges idegi és szívműködéshez, beleértve a szívizmot is.

A szívinfarktusok kockázatát csökkenti, segíti a szívműködést, normalizálja a vérkeringést.



A magnézium a magas koleszterinszintűeknek is igen fontos ásványi anyag, mivel segít beállítani a normális koleszterinszintet.



A kálium-, kalcium-, mátrium- és magnéziumion koncentrációjának és eloszlásának aránya befolyásolja a szívizom összehúzódását. A magnézium- és a kálium-aszpartát javítja a szívizom metabolizmusát.

Tudtad? A vörösbor szív-és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását elsősorban a rezveratrolnak tulajdonítják. Ez a polifenolok közé tartozó vegyület elsősorban a vörös szőlőben található, de tartalmazza az étcsokoládé és a mogyoró is. Ez a vegyület védi meg a növényt a fertőzésektől, a szervezetre pedig gyulladáscsökkentőként hat. Növeli a "jó koleszterin", vagyis a HDL arányát, így védi az érfalakat, csökkenti az érelmeszesedés kockázatát. Vigyázat: túlzásba vinni a vörösbor fogyasztását sem szabad, de nagy esetszámú vizsgálatokkal bizonyították, hogy napi 1,5-2 deciliter bor 15 százalékkal csökkenti a szívinfarktus rizikóját.

No stressz: lélegezzünk

Ha nem állunk le a napi hajtásban, nem vesszük a fáradságot, hogy magunkra figyeljünk egy kicsit és megnyugtassuk magunkat a megfelelő légzésen keresztül, stresszes alaphelyzetben tartjuk magunkat. Mindez pedig hozzájárul a magas vérnyomáshoz, amely a szívbetegségek egyik okozója is. Találjunk alkalmat az „énidőre” akár a munkahelyi környezetünkben is, és legalább napi 10 percre szálljunk ki a mókuskerékből, amikor nagy nyomás alatt dolgozunk. Hosszú, mély lélegzés során segítség lehet akár a számolás is. Ha kitartóak vagyunk, érezni fogjuk a különbséget, a légzés ugyanis csökkenti a negatív érzések intenzitását.

