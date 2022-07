Új pasi, új hüvelyflóra

Egy új kapcsolat mindig izgalmakkal teli, főképp, ha már ott tart, hogy az első szexuális együttlét is megtörténik. Bár alapvetően erősen ajánlott, hogy egy új partnerrel való közösüléskor óvszerrel előzzük meg az esetleges fertőzéseket (no és a nem kívánt terhességet), ám több okból is előfordulhat, hogy a kondom "kimarad" a közös játékból. Vegyük most a legideálisabb esetet, jelesül, ha teljesen megbízunk a párunkban, mert mindketten tudjuk magunkról, hogy nincs semmilyen szexuális úton terjedő betegségünk, sem pedig egyéb fertőzésünk.

Mindezek után különösen bosszantó lehet, ha mégis viszketést, égő érzést, fájdalmat, folyást tapasztalunk az együttlét után. Ilyenkor nem kell rögtön arra gyanakodni, hogy az egyik fél füllentett, a tünetek ugyanis a vagina természetes reakciójából is adódhatnak.

Természetes reakció?

Mint azt bizonyára a többség tudja, a vaginánknak, azaz a hüvelyünknek ugyanúgy megvan a természetes flórája, mint az emésztőrendszerünknek. A pH-értéke 4.4 körüli, tehát savas közeg, melyben az úgynevezett Lactobacillusok dominálnak - ez normál esetben képes megóvni minket a gombás vagy bakteriális hüvelyi fertőzésektől. Nem tud azonban mindennel ilyen könnyen megbirkózni, mert ahogy az emésztőrendszerünk, úgy a hüvelyflóránk egyensúlya is felborulhat, ha számára ismeretlen, új dologgal találkozik.

Márpedig egy új férfi partnerrel történő, óvszer nélküli szexuális együttlét során új baktériumok millióival kerülhetünk kapcsolatba. Az ondó ugyanis milliliterenként akár 10 millió baktériumot tartalmazhat, ami korántsem azonos a hüvelyben megtalálható mikroorganizmusok közösségével, így tehát természetes (bár nem törvényszerű), ha a "kölcsönhatás" nem marad el.

Ha az új szerelem beteljesül, de nyomában testi tünetek jelentkeznek, ne essünk kétségbe. Fotó: Getty Images

Ez egyébként akkor is megtörténhet, ha megszakításos a közösülés, hiszen már az előváladékkal is juthatnak a hüvelybe olyan mennyiségben új baktériumok, amik felborítják annak egyensúlyát, "mellékhatásként" pedig bakteriális vaginózis, gombás fertőzés, húgyúti fertőzés(avagy felfázás), és az ezeket kísérő tüntetek - viszketés, fájdalom, égő érzés, folyás - alakulhatnak ki. Megjegyzendő, nemcsak egy új férfi partner boríthatja fel a hüvelyflóránk egyensúlyát, nők egymás közötti szexuális kapcsolata is okozhat ilyen nem kívánt változásokat és szimptómákat. De az is előfordulhat, hogy nem az új partnertől származó baktériumok vagy gombák okozzák a tüneteinket, hanem szimplán az aktus következtében a végbéltájékról a hüvelybe "sodort" mikroorganizmusok, ám ilyenkor is ugyanaz a teendő.

Mit tehetünk?

Először is, ha már kialakult a fent felsorolt állapotok valamelyike, akkor kezeljük. A gombás fertőzések többségét (ezeket általában égő, viszkető érzés és fehér, túrós állagú folyás kíséri) vény nélküli készítményekkel otthon is kikúrálhatjuk, érdemes továbbá olyan, a hüvely normál flórájának helyreállítását segítő helyi krémet és/vagy szájon át szedhető probiotikumot is bevetni, amelyek meggyorsítják a gyógyulási folyamatot. Ha azonban bakteriális fertőzéssel (ezt sárgás-zöldes bőséges folyás, illetve rossz szagok is kísérik) vagy húgyúti fertőzéssel (gyakori vizelési inger, égő, viszkető érzés vizelés közben) állunk szemben, akkor a kezdeti tüneteknél akár patikákban beszerezhető készítményekkel elejét vehetjük a komolyabb szövődményeknek. Ha azonban ezek nem segítenek, antibiotikumra lesz szükségünk. Ne feledjük, ilyenkor a gyógyszer nem válogat: a jó és a rossz baktériumokat egyaránt pusztítja. Így különösen fontos, hogy a hüvelyünk és az emésztőrendszerünk mikrobiomját is segítsük probiotikus készítményekkel és helyileg alkalmazható, a természetes pH helyreállítását segítő krémekkel.

Így előzzük meg a bajt

Ha pedig sikeresen kikászálódtunk e kellemetlen állapotból, akkor se mindig dőlhetünk hátra, ugyanis a következő együttlétek során még újra előjöhetnek a tünetek, akár ugyanazzal a partnerrel bújunk ágyba, akár egy újjal. Ezért fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre, főképp, ha a probléma már nem először fordult elő, azaz hajlamosak vagyunk a kiújulására. Hiszen, valljuk be, azért, hogy megőrizzük hüvelyflóránk egészségét, még nem fogunk apácának állni, vagy épp visszatérni az exünkhöz, csak mert az ő baktériumközösségét már "megszoktuk".

Jó hír, hogy ha új partnerünkkel hosszú távon monogám kapcsolatban élünk, szervezeteink mikrobiomjai előbb-utóbb "összeszoknak". Bár a hüvelyflóra alapvetően egy nagyon jól működő, öngyógyító és öntisztító ökoszisztéma, néha azért nem árt egy kis támogatás. Ez lehet a már említett óvszer, csak arra ügyeljünk, hogy inkább ne legyen síkosított. A lubrikáló folyadékok ugyanis megzavarhatják a hüvely egészséges mikrobiomját, mivel alapvetően lúgos kémhatásúak. Emellett célszerű a kondom anyagára is ügyelni, mert bár ritkán, de előfordulhat, hogy tüneteink hátterében latexallergia áll. Hüvelyünk egészségét megőrizhetjük továbbá a pH-egyensúlyt támogató helyi készítményekkel, amiket megelőző célzattal is használhatunk. Ezek többsége amellett, hogy tartalmaz Lactobacillusokat támogató probiotikumokat, gátolja a káros mikroorganizmusok, mint például a gombás fertőzést leggyakrabban okozó Candida albicans elszaporodását.

Továbbá, ha eddig nem tettük, akkor kérdezzük ki partnerünket esetleges szexuális úton terjedő vagy egyéb fertőzéseiről, mert az is lehet, hogy az ő kezeletlen gombás fertőzése okozta a mi tüneteinket, úgy, hogy akár nála semmilyen panasszal nem jártak. Ilyenkor mindkét felet kezelni kell, a tünetek végleges megszűnéséig pedig határozottan ellenjavallt a szexuális együttlét.

Mindezek mellett pedig az alábbi praktikák is segíthetnek megőrizni a vagina egészségét.