Gomba vagy baktérium? A hüvelyfertőzés hatékony kezeléséhez először mindenképpen ezt tisztázd!

A nők egy részének ismerős érzés, ha gond van az intim tájékon, így minden egyes tünetnél nem sietnek egyből orvoshoz – először igyekeznek otthoni kezelési módokkal helyreállítani az egészséges hüvelyflórájukat. Ám ahhoz, hogy a beavatkozás hatékony legyen, elsősorban azt kell tudni, pontosan milyen, vagy legalábbis milyen típusú kórokozó áll a háttérben. Hüvelyfertőzés esetén ez nem egyértelmű, hiszen többféle élősködő is van, amelyik megtelepedhet ebben a nedves közegben, és teljesen eltérő, hogy milyen ellenszerekre reagálnak. Úgyhogy mielőtt „orvosssá” válnánk, először „nyomozónak” kell lennünk, persze az egyszerűbb út még mindig az, hogy szakértő segítséget kérünk. Lássuk hát a lehetséges „bűnözőket”!

Többféle kórokozó, egyformán kellemetlen eredmény

Hüvelyfertőzést okozhatnak baktériumok és gombák, sőt, más mikroorganizmusok, például paraziták is. A leggyakoribb típusok – és a nyomukban kialakult problémák - a következők:

Bakteriális vaginózis: Ez a hüvelyfertőzés leggyakoribb bakteriális formája, amelyet a hüvely normális baktériumflórájának felborulása okoz. A fő tünetek közé tartozik a bőséges, kellemetlen szagú hüvelyfolyás.

Gombás fertőzés (candidiasis): Ez a hüvelyi fertőzés leggyakrabban a Candida nevű gomba túlszaporodásának következménye. Tünetei közé tartozik a viszketés, égő érzés és a sűrű, fehér hüvelyfolyás.

Mindkét típusú fertőzés gyakori, de eltérő kezelést igényel, ezért fontos a pontos diagnózis.

Ahhoz, hogy a beavatkozás hatékony legyen, elsősorban azt kell tudni, pontosan milyen kórokozó áll a háttérben. .Fotó: Getty Images

A diagnózis lehetőségei

Baktérium vagy gomba? Ez az orvos legfőbb kérdése is akkor, ha hozzá fordulunk. A válaszhoz több nyomon is el tud indulni. Más lehet a váladék színe, szaga, állaga, és irányadó lehet az is, hogy a fertőzés jár-e viszketéssel, égő érzéssel, illetve vörös, duzzadt-e a hüvelybemenet. A nőgyógyász első dolga a manuális vizsgálat: megnézi a hüvely állapotát, a váladék jellegét. Ezután következhet a kenetvétel: az orvos kenetet vesz a hüvelyi váladékból, és leadja a labornak. Bakteriális vaginózis esetén a normál hüvelyflórában lévő "jó" baktériumok száma csökken, és a hüvelyben található "rossz" baktériumok száma megnő. Gombás fertőzés esetén pedig a Candida gomba jellegzetes alakzata vagy annak spórái láthatók a laborképen. A hüvely pH-értéke is segíthet különbséget tenni. Bakteriális vaginózis esetén ugyanis a hüvely pH-ja magasabb, általában 4,5 fölötti, gombás fertőzés esetén azonban általában normális marad (4,0 körül vagy alatta).

Tehát sok esetben már a tünetek alapján fel lehet ismerni, hogy baktérium vagy gomba okozza a fertőzést, de a biztos diagnózis érdekében orvosi vizsgálatra van szükség. A kenetvétel, mikroszkópos vizsgálat és a pH-mérés mind fontos eszközök a diagnózis felállításában. És persze – mint említettük - a kezelés is eltér annak függvényében, hogy baktérium vagy gomba okozza a fertőzést.

Orvosi és otthoni kezelési módok

Bakteriális fertőzés esetén az orvos gyakran antibiotikum szedését rendeli el. Ilyenkor fontos, hogy a kezelést végigvigyük, még akkor is, ha a tünetek hamar elmúlnak, mivel a fertőzés visszatérhet. Gombás fertőzés kezelése esetén a gombaellenes gyógyszerek lehetnek hatékonyak, melyekből létezik szájon át szedhető tabletta, de helyileg alkalmazható krém vagy hüvelykúp is. Gyakran rövidebb idő alatt megszűnnek a tünetek, mint a bakteriális vaginózis esetében. Fontos tudni, hogy ha a hüvelyfertőzést baktérium okozza, és nem megfelelően (például gombaellenes szerekkel) kezelik, az nem fog javulni, sőt, súlyosbodhat. Ugyanez igaz a gombás fertőzésekre is: az antibiotikum nem fogja megszüntetni a gombás fertőzést, és esetenként még súlyosbíthatja is, mivel megzavarhatja a hüvely természetes flóráját. Eközben a bakteriális fertőzés kezeletlenül hagyva súlyosabb komplikációkat okozhat, például medencei gyulladásos betegséget, míg a gombás fertőzés elsősorban kellemetlen tünetekhez vezet, de ritkán komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat.

Ha azonban enyhe vagy közepes súlyosságú a fertőzés, elképzelhető, hogy nem szükséges általános fertőzésellenes kezelés, hanem elegendő, ha helyreállítjuk a laktobacilus-állományt és ezzel a hüvelyflórát (ez egyébként bizonyos gyógyszeres kezelések, például antibiotikumszedés után vagy kiújuló hüvelyi fertőzések megelőzésére is hasznos lehet). Erre már kaphatók olyan készítmények, amik a hüvelyben természetesen előforduló, nem kórokozó baktériumot illetve nemi hormont tartalmaznak. Az egészséges biológiai egyensúlyi állapotban lévő hüvely természetes védőmechanizmusokkal rendelkezik a fertőzések kivédésére – úgyhogy a női biológia működik, néha csak egy kis rásegítés kell.