A vagina így változik korral

Sherry Ross, a health.com -nak nyilatkozó nőgyógyász szerint "a vulvát és a vaginát ugyanúgy érintik az öregedési folyamatok, akárcsak a testünk más részeit". A női nemi szerv külseje is változáson megy keresztül, de az állapota és a "működése" is változik. Az első lényeges változás a pubertás beköszöntével történik, ilyenkor a szeméremajkak mérete megnő, megjelenik a fanszőrzet és a hüvely váladékot kezd termelni.

Így öregszik a vagina

Ezután a következő nagy változás akkor következik be, mikor az első gyermek megszületik, ami a legtöbb nő esetében a 20-as, 30-as éveikre tehető. Minden hüvelyi úton történő szüléssel nyúlnak a medencefenék izmai, és apró szakadások is létrejöhetnek rajtuk. Egyes nők szülés után kicsit tágabbnak érezhetik a vaginájukat, de fontos tudni, hogy ez egyénenként változó. A medencefenék izomzatának gyengülése, szakadásai a nemi szerv külső megjelenését is megváltoztathatják, és a vagina külső része megereszkedhet. Emellett a szülés utáni időszakban az ösztrogénszint ingadozása miatt sokan tapasztalnak hüvelyszárazságot.

Korral a nők szervezetében sokféle változás zajlik le. Fotó: Getty Images

A gyermekszülést követő legjelentősebb állomás a perimenopauza időszaka, azaz a klimaxot megelőző 5-10 év. Ilyenkor a szervezet kevesebb ösztrogént kezd termelni - ez általában a 40-es években jellemző, de van, akinél később jelentkezik. Az ösztrogén hiánya csökkenti a kollagén mennyiségét a vagina szövetállományában, illetve a terület vérkeringésének lanyhulásához is vezethet, emellett hüvelyszárazság is felléphet.

A változókor nehézségei

Menopauza után újabb változások várhatók. A vagina és a csikló zsugorodhat, a szeméremajkak megnyúlhatnak, megereszkedhetnek, és vaginális atrópia jelentkezhet, amely fájdalmassá teheti a szexuális érintkezést. Szerencsére ezek az életkorral járó változások nem olyanok, amelyekkel ne lehetne együtt élni, és sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk a komfortérzetünkön. Érdemes lehet beszerezni egy jó minőségű síkosítót a szexuális együttlétekhez, illetve az orvosunkkal egyeztetve valamilyen külsőleg használható ösztrogénes krémet alkalmazni. Emellett érdemes rendszeresen nemi életet élni, mert ez is segíthet abban, hogy a vagina szövetállománya rugalmasabb maradjon.

