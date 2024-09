Hólyaghurut: miért gyakoribb a változókorban?

– Nagyban készülünk az egyik barátnőnk 55. születésnapjának ünneplésére – meglepetésbuli lesz. Emiatt mostanában gyakran összeülünk a lányokkal (egykori osztálytársak lévén általában mindannyian együtt érjük el a kerek évfordulókat), hogy átbeszéljük a részleteket. A múltkor azonban valami másra is átterelődött a szó, amolyan levezetésképp. Ez pedig a menopauza – meséli Ági, aki bevallja, hogy még csak nem is szívesen ejti ki a szót, hiszen az idő múlására, a teste megváltozására emlékezteti. Mint mondja, az azért valamelyest megnyugtató, hogy a barátnői szintén mind küzdenek ilyen-olyan tünetekkel a változókor kapcsán. De van olyan ismerőse is, aki alig múlt negyven, amikor már voltak gondjai. – A közvélemény leginkább a hőhullámokat ismeri klimaxtünetként, pedig sok minden más is előfordulhat, sajnos most már én is tudom – mondja. – Nálam például erős fejfájás jött elő, pedig korábban sosem volt migrénem. Most heti egyszer-kétszer is megfájdul a fejem, és persze ott vannak a váratlanul rám törő izzadásos rohamok. Volt, amikor ez olyan erősen jött, hogy éjjel felébredtem rá: vizes volt a lepedőm… A nagy nyári kánikula sem segít ezen a helyzeten.

Nem véletlenül hívják változókornak

Ági barátnője, Zsuzsa mást tapasztal. Neki a legnagyobb gondot a hízás okozza. – Öt kilóval lettem több, ami főleg annak fényében sok, hogy már eleve a számomra meghatározott maximumon volt a súlyom. Már annak sem örültem, de az teljesen meglepett, hogy erre még hízni is képes vagyok úgy, hogy a világon semmit nem változtattam sem az étkezési szokásaimon, sem az életformámon. Mostantól megpróbálok többet mozogni, de sajnos én is érzem, hogy ezt már az évek múlása, a lassuló anyagcsere hozhatja magával. A menzeszem már korábban elmaradt, és őszintén megmondom, a szex sem a régi már. Kevésbé is vágyom rá, és hát… technikailag sem ugyanaz már, mint régen, a hüvelyszárazság miatt , ami az ösztrogénszint csökkenése miatt is van.

Fotó: Getty Images

Kellemetlen percek a vécén

A fenti tünetek mellett van még egy, amiről mindketten beszámolnak: húgyúti fertőzésre hajlamosabbak lettek. Az elmúlt években mindketten szenvedtek hólyaghuruttól. – Egyfolytában a vécére jártam, de alig jött valami. Amikor igen, akkor meg égett, csípett – eleveníti fel Zsuzsa. – Hihetetlen, de én is képes voltam felfázni a nyár közepén – mondja Ági. – A bakteriális eredetű fertőzés miatt nekem még a hasam is fájt napokon át, szóval elég komoly volt a dolog.

Nem véletlen, hogy mindkét nő megtapasztalta a hólyaghurut tüneteit, hiszen azok gyakrabban jelentkeznek az úgynevezett változókorban, vagyis abban az időszakban, amikor a menstruáció már nem rendszeresen jelentkezik, míg végül az utolsóval teljesen megszűnik (ezt nevezzük menopauzának). A többségnél ez az időszak negyvenöt és ötvenöt éves kor között következik be, de van, akinél jóval előbb elkezdődik a folyamat. De mi az összefüggés?

Változókorban a női testnek már nem kell készen állnia az anyaságra, egy esetleges teherbe esésre. Ezt a petefészkek hormontermelő funkciójának fokozatos hanyatlása, az ösztrogén és a progeszteron hormonok szintjének jelentős csökkenése okozza. Ezeknek a hormonális változásoknak számos kedvezőtlen hatása van a női szervezetre.

Minden kísérő tünet (hőhullámok, fejfájás, ingadozó menzesz, alvászavarok, depresszió, hüvelyszárazság, csökkent libidó) hátterében ez állhat, és ugyanez igaz a gyakoribb húgyúti fertőzésre is. Ebben az életszakaszban ugyanis a nemi szerveket és a húgyutakat borító hámszövet elvékonyodik, ezzel pedig sebezhetőbbé válik. Ilyenkor fogékonyabbak vagyunk mindenféle fertőzésre, például azon baktériumok támadására, amelyek ebben a régióban okoznak gyulladást. Az eredményről pedig már volt szó: gyakori vizelési inger, égő, csípő érzés pisiléskor, esetleg alhasi fájdalom, megváltozott vizelet.

A hólyaghurutot az esetek körülbelül 80%-ában a szervezetünkben található E.coli nevű bélbaktérium okozza, amely a húgycsövön keresztül éri el a húgyhólyagot, ahol rendkívül gyors szaporodásnak indul és gyulladást okoz. A nők testi felépítésük miatt hátrányban vannak a férfiakhoz képest: a húgycső nyílása igen közel esik a végbélnyíláshoz és a hüvelybemenethez, továbbá a húgycsövük csupán néhány centiméteres, így a baktériumok rövid úton elérik a hólyagot. Ez persze minden nőre nézve igaz, és mindenkit veszélyeztet, a klimax időszaka csupán egy plusz kockázati faktort jelent.

A megelőzés és kezelés lehetőségei

Az évek múlása ellen nem tudunk tenni semmit, de a fertőzést meg lehet előzni számos módon, illetve lehet tenni a tünetek mérsékléséért, mielőbbi megszűnésükért – akár antibiotikum nélkül is.

Először is igyunk rengeteg folyadékot, mert ez segít kiüríteni a hólyagból a baktériumokat! Menjünk vécére rendszeresen, és igyekezzünk teljesen kiüríteni a hólyagot, mert a pangó vizeletben könnyebben tenyésznek a kórokozók. Ugyanez igaz az átizzadt fehérneműre, vagy a vizes fürdőruhára is: mindenféle nedves közeg tartós jelenlétét kerülni kell. Ezért nem ajánlott például tampon viselése éjszakára, és ezért szokták azt tanácsolni, hogy mihamarabb cseréljük a vizes fürdőruhát szárazra. Utóbbi nemcsak a víz miatt fontos, de azért is, mert a só, a homok és a klór is károsíthatja a hámréteget. És ha a fehérneműről esik szó: lehetőség szerint válasszunk pamutot. Tartsuk észben nagyanyáink intelmeit is, azaz ne üljünk hideg kőre, és takarjuk be a derekunkat – főként a hűvösebb hónapokban lesz ez lényeges.

Ami a kezelést illeti, az orvosok gyakran írnak fel antibiotikumot, de a természetes alapú szerek között is találhatunk hasznosat. Egyes gyógynövények hatóanyagai képesek enyhíteni a hólyaghurut tüneteit.