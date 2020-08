Könnyű rosszul használni a kézfertőtlenítőt - infografika

Először is különbséget kell tenni a kézmosás és a kézfertőtlenítés hatásmechanizmusa között. Azaz e két dolog máshogyan akadályozza meg a fertőzést. Kézmosáskor a szappanos oldat feloldja a vírus burkát, illetve lehetetlenné teszi a bőrünkön való megtapadását, így az öblítéskor megszabadulunk a kórokozóktól. A fertőtlenítőszerek is feloldják a burkot és megölik a vírusokat, de csak ha érintkeznek velük. Mivel nem öblítjük le a kezünket, gondoskodni kell róla, hogy a szer tökéletesen kifejthesse hatását. Azaz a kéz teljes felületét be kell vonnunk vele (a rejtett zugokat, a ráncok közötti részeket is beleértve), és időt kell hagynunk, hogy végbe mehessen a fertőtlenítés. Erre többnyire annyi idő elegendő, amíg a fertőtlenítőszerek megszáradnak. Mivel magas az alkoholtartalmuk, a párolgásuk gyors, így nem kell sokat várnunk. De legyünk tisztában vele, hogy az oldóhatás addig működik, amíg nedves a kezünk. Ha ilyenkor letöröljük, akkor nem következik be a fertőtlenítés. Hagyjuk a kezünket magától megszáradni!