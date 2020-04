Az alkohol így fertőtlenít

A gyakori kézmosás könnyen kiszáríthatja a bőrt. Mit tehetünk ez ellen? Részletek itt.

Kezeink tisztán tartására az alapos, legalább 20 másodpercig tartó, szappanos kézmosás, valamint alternatív lehetőségként a kézfertőtlenítők használata jelenti a legbiztosabb módszert. Az otthoni felületek tisztításához vízzel hígított, klórtartalmú tisztítószert érdemes alkalmazni.

Kézfertőtlenítőt házi keverés helyett inkább vásároljunk boltban. Fotó: Getty Images

Elméletben a legalább 70 százalékos denaturált szesz alkalmas lehet a felületek fertőtlenítésére. Ugyanakkor a felületnek legalább 30 másodpercig nedvesnek kell maradnia ahhoz, hogy a kórokozók elpusztuljanak, csakhogy a felvitt folyadék ennél gyorsabban elpárologhat. A boltban kapható szeszesitalok alkoholtartalma meg sem közelíti a 70 százalékot (egy üveg vodkáé körülbelül 40 százalékos), így aztán arra, hogy baktériumokat, vírusokat pusztítsanak el, nem alkalmasak. A különféle felületek fertőtlenítésére sincs értelme tehát ezeket használni, különösen nem egy világjárvány idején. Kézfertőtlenítésre szintén nem használhatók.

Ha kézfertőtlenítésről van szó, dr. Robert Glatter, a New York-i Lenox Hill kórház sürgősségi orvosa szerint a legjobb választás minden esetben a szappan és a meleg víz. Az ezekkel való alapos tisztálkodás a legjobb módja annak, hogy csökkentsük a megfertőződés kockázatát. Fontos, hogy az ujjaink között is megtisztítsuk a kezünket, és a körmeinkre is fordítsunk gondot, szükség esetén használjunk körömkefét.

Természetesen kézmosásra nem mindig van lehetőség, ilyenkor jöhetnek jól a kézfertőtlenítők. Mindenképpen olyat válasszunk, aminek az alkoholtartalma legalább 60, de inkább 70 százalékos. A szakértők nem javasolják, hogy otthon készítsünk magunknak kézfertőtlenítőt. Ennek az az oka, hogy a kész folyadéknak izopropil-alkohol használata esetén 70, etil-alkohol használata esetén pedig 60 százalékos alkoholtartalmúnak kell lennie. A tökéletes arányok kivitelezése azonban otthoni körülmények között igencsak nehéz, emiatt nem garantálható a házi készítmények hatásossága. Ráadásul az alkohol dehidratálja a bőrt, irritációt, sérüléseket okozhat, a sérült bőrfelületen át pedig könnyebben bejutnak a szervezetbe a kórokozók.

Forrás: menshealth.com