Van, ahol az állam fizeti a magánkórházi kezelést is

A kabinet maratoni, mintegy hét órát tartó keddi ülésén 25, azonnal hatályba lépő sürgősségi kormányrendelet szerepelt napirenden. Ennek egyike jelentősen megkönnyítheti a krónikus betegek helyzetét.

Megkönnyítik a krónikus betegek helyzetét. Fotó: iStock

Magánkórházi ellátás, ingyen

Az egészségügyre vonatkozó rendelet elfogadását Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes jelentette be egy közösségi oldalon. Mint mondta, eddig a krónikus betegek csak akkor kezeltethették magukat magánkórházakban, ha az állami kórházaknak már nem volt kapacitásuk ellátni a további pácienseket. Mostantól azonban a betegeknek eleve felkínálják, hogy válasszanak az állami és a magánkórházak között. Amennyiben ez utóbbit választják, ugyanolyan ingyenes ellátásban részesülnek, mint az állami kórházakban.

Az ellenzéki pártok és egyes szakértők azonban attól tartanak, hogy a magánkórházak felszámolnak majd vizitdíjat, így nem lesz ingyenes a kezelés, hiszen az állami egészségügyi biztosító jelenleg is alacsonyabb összeget térít meg a kórházaknak a kezelések reális árához képest. Most pedig az amúgy sem elegendő pénzért több kórház fog versenyezni egymással. Az ismertetett tervezet ugyanakkor kifejezetten tiltja a kórházaknak, hogy vizitdíjat vezessenek be.