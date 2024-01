Szöggel lőtte szembe magát, túlélte

Egy harmincéves férfi egy építkezésen szögbelövővel dolgozott, amikor hirtelen a szerszám elakadt. A férfi ellenőrizte, hogy mi lehet a hiba oka, majd ekkor véletlenül a bal szemébe lőtte az akkorra már akadály nélkül távozó szöget. Mivel védőszemüveg nélkül használta a szerszámot, a szög egész az agyáig hatolt – számol be a malajziai Sultanah Bahiyah kórházban ellátott férfi szerencsétlen esetéről az IFL Science.

A férfi nem használt védőszemüveget. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Hatalmas szerencséje volt

Kórházba érkezésekor a férfi „együttműködő és teljes mértékben orientált” volt, súlyos sérülései ellenére is. A röntgenfelvételek jól mutatták, hogy a szög behatolt a homloklebenyébe, menet közben eltörte a szemüregét, a vérzés pedig a szomszédos agyi régiókra is kiterjedt. A férfi agyából sürgősségi műtéttel eltávolították a szöget. Hatalmas szerencséje volt, ugyanis a fő artériák és idegek nem sérültek meg, sőt, kisebb csodával az orvosoknak még a szemét is sikerült megmenteniük.