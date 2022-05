Lángra kaphatnak az elektromos vízforralók

Hazánkban vasárnap délelőtt a gomolyfelhők mellett napsütésre is készülhetünk, számottevő csapadék nem várható. Délután a naposabb időt követőem egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, ezekből helyi záporok, illetve néhol zivatarok alakulhatnak ki. A szél napközben élénk északkeleti lesz. Hajnalban 9, 14 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18, 23 fok között alakul. Késő este 12, 17 fok lesz. Vasárnap tovább tart a frontmentes idő. Ennek ellenére a változékony idpben most is felléphetnek keringési és vérnyomáspanaszok, múló rosszullétek. Egyesek alvásproblémákat, napközben pedig fáradékonyságot tapasztalhatnak. A szabadban ingadozó a hőérzet, záporokat követően több fokkal hűvösebb lehet a levegő. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció