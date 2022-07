Mi mindenre jó a körömvirág?

Az orvosi körömvirág (Calendula officinalis) a fészkesvirágzatúak rendjébe és az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj. Egyike a legtöbbféleképpen használt fűszer-, és gyógynövényeknek. Egyéb nevei: gyűrűvirág, kenyérbélvirág.

A körömvirág gyógyhatásai

A körömvirágot már a középkorban alkalmazták bélzavarok és májbajok esetén. Ennek a narancssárga virágú növénynek ma még mindig sokféle hatást tulajdonítanak. Virágzata a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben Calendulae flos néven hivatalos drog. Élénkítő és görcsoldó, alkalmazzák asztmánál, köhögésnél, álmatlanságnál, szívdobogásnál és szorongásos állapotnál. Gyulladásgátló, antibakteriális, fertőtlenítő hatású.

A körömvirág az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk.

Virágának forrázata megkönnyíti az emésztést, gyomorfekélyre, májgyulladásra, vértisztításra kiváló. Lázcsillapító, látásjavító is, mivel tisztítja a szemfenék ereit. Fogíny ápolására szájvízként is használják. Menstruációt elősegítő hatása azért van, mert enyhe mértékben stimulálja az ösztrogénhormon termelését. Fájdalmas menstruáció és az azt kísérő idegesség esetén is használható.

Külsőleg visszérgyulladásra, rosszul gyógyuló sebek, bőrelváltozások gyógyítására, fehérfolyás elleni öblítők alkotórészeként alkalmazzák. Hegesítő tulajdonsága érvényesül zúzódásoknál, fagydaganatnál, ekcémáknál és keléseknél. Sikerrel alkalmazzák bőrgyulladások és nyálkahártyapanaszok gyógyításánál.

A körömvirág enyhítő és viszketéscsillapító hatásának köszönhetően külsőleg kiegészítő kezeléseknél használatos. Fertőtlenítő és gyulladásgátló, valamint sebgyógyulást elősegítő tulajdonságai miatt bőr-és szájüregi betegségek kezelésére ajánlott. Használják bőrrepedések, kisebb sebek, rovarcsípések és napsugárzás okozta bőrgyulladás esetén is.

A körömvirág felhasználása

Körömvirágtea

Virágából forrázatot készítünk. Gyomorfekély, nyombélfekély, fertőzéses májgyulladás esetén napi 3 csésze tát igyunk belőle. Vértisztításra, májműködés javítására 1-3 csészével 3 héten keresztül. Lázcsillapításra, görcsoldásra alkalmanként egy csészével.

Menstruáció szabályozására a ciklus második felétől naponta egy csészével fogyasszanak. Vastagbélgyulladásnál is segít a körömvirágból, vadsóskamagból, kígyósziszből és termetes medvetalp leveléből készített napi egy csésze tea. Vízkórnál, vastagbélgyulladásnál, tífusznál, sárgaságnál, májbetegségeknél, gyomorfekélynél, bélbetegségeknél, gyomorégésnél hatásos.

Körömvirágkenőcs

Egy serpenyőben hevítsünk fel 250 gramm tiszta sertészsírt és szórjunk bele egy púpozott maroknyi körömvirágot (levelet, virágot és szárat), hagyjuk egyszer felhabzani, keverjük erősen össze, és vegyük le a serpenyőt a tűzhelyről. Lefedve hagyjuk az egészet éjszaka kihűlni. Másnap még egyszer melegítsük fel enyhén a serpenyőt, tartalmát egy tiszta vászonkendőn passzírozzuk át, a virágot, levelet és szárat préseljük ki, és az így nyert kenőcsöt töltsük zárható üvegekbe. Visszértágulatra, szívasztmára, fülzúgásra, alvászavarokra, körömágygyulladásra, műtéti hegre, műtéti sebre, sebfájásokra, roncsolódásra ajánlott.

Körömvirág-esszencia

Roncsolódásoknál a körömvirág-esszenciás borogatások gyors javulást ígérnek. Töltsünk üvegbe egy maroknyi körömvirágot (a virágját), öntsünk rá annyi 38-40 százalékos gabonapálinkát (szeszt), hogy a növényt ellepje, és az üveget legalább két hétig tartsuk meleg helyen. Az így nyert esszenciát hígítsuk forralt vízzel, itassunk át vele egy tiszta kendőt, és a borogatást tegyük a zúzódásra. Az érintett testrész bőrét kenjük be vastagon körömvirág kenőccsel, hogy az esszenciában lévő alkohol ne vonja el a bőr zsírtartalmát.