Ezekre a panaszokra jó a körömvirág

Vannak, akik gyűrűvirágként, esetleg kenyérbélvirágként ismerik, ezzel együtt legtöbbször csak körömvirágként hivatkozunk az orvosi körömvirágra (Calendula officinalis). A faj a mediterrán térségben őshonos, de mára világszerte termesztik dísznövényként. Emellett értékes összetevői révén számos egészségügyi probléma kezelésében is hasznos segítséget nyújthat. Gazdag ugyanis flavonoidokban, növényi alapú antioxidánsokban, és általában véve gyulladáscsökkentő, valamint vírus- és baktériumellenes hatást tulajdonítanak neki – írja betegtájékoztatójában a New York-i Mount Sinai kórház.

Mire jó a körömvirág?

Hagyományosan a körömvirágot gyomorpanaszokra és -fekélyre, valamint menstruációs görcsök enyhítésére használták. Mindazonáltal a modern tudományos kutatások egyelőre nem támasztják alá, hogy valóban hatásos lenne e panaszok esetében. Napjainkban főként helyi hatású készítmények összetevőjeként találkozhatunk a körömvirággal, zömében tehát bőrön alkalmazva. A növény ugyanis segíti a sebgyógyulást, feltehetően olyan módon, hogy fokozza az érintett terület vér- és ezáltal oxigénellátását, így tehát az új szövetek képződését. Használják továbbá bőrápolási célokra, hidratáló és bőrerősítő tulajdonságait kiaknázva. Mindezeken felül a körömvirág segíthet elejét venni a bőrgyulladásnak sugárterápiával kezelt rákbetegeknél.

A növény virágzatából számos különféle gyógynövényes készítményt állítanak elő, közte például tinktúrákat, folyékony kivonatokat, olajokat, kenőcsöket és krémeket egyaránt. Külsőleg alkalmazva égési sérülések, horzsolások és vágások esetén is felgyorsíthatja a sebgyógyulási folyamatot, egyben gátolja a seb elfertőződését. Hasonlóképpen bevethető külső aranyeres panaszok, valamint csecsemőknél pelenkakiütés esetén is. Ezenkívül gyermekeknél középfülgyulladásra elérhető körömvirág-tartalmú fülcsepp. Ez utóbbi felhasználás hatásosságát egyelőre nem támasztják alá tudományos kutatások, az eddig megjelent tanulmányok ugyanakkor nem találtak ellenjavallatot indokló mellékhatásokat.

A szárított körömvirágból tea is készülhet, amely enyhén kesernyés ízvilággal rendelkezik. Gyakran a forrázatot is külsőleg alkalmazzák bőrbántalmakra – írja a WebMD. Belsőleg alkalmazva a tea a szájüreg, a torok és az emésztőrendszer gyógyulását hivatott elősegíteni. A népi gyógyászat szerint epebajok és gyomorgörcsök esetén is enyhülést hozhat, ami valószínűsíthetően antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásával hozható összefüggésbe.

Kinek nem ajánlott a körömvirág?

Mint minden gyógynövény, a körömvirág alkalmazása esetén is fontos az elővigyázatosság. Először is azért, mert kihatással lehet bizonyos gyógyszerek, például nyugtatószerek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség kezelésére felírt készítmények működésére. Éppen ezért állandó gyógyszeres kezelés mellett javasolt konzultálni a házi- vagy kezelőorvossal, mielőtt elkezdenénk belsőleges körömvirág-tartalmú készítményt használni. Külsőleg alkalmazva általánosságban biztonságosnak tekinthető, de nyílt sebekbe sosem szabad belekenni. Ezenkívül óvatosságot igényel, ha szervezetünk érzékeny az őszirózsafélék családjába tartozó bármely növényre, beleértve például a krizantémot és a parlagfüvet is. Ilyenkor ugyanis a körömvirág allergiás reakciót válthat ki.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy várandós és szoptató nők számára sem javasolt a körömvirág alkalmazása. Nem tisztázott a kockázat mértéke, de fennáll a lehetőség, hogy a növény vetélést okozhat. Sőt, hasonló módon a fogantatást is akadályozhatja, ezért gyermekvállalásra törekvő pároknál sem javasolt a használata.