Ezek a legjobb libidónövelők

Cink

Az osztrigának évszázadok óta libidónövelő hatást tulajdonítanak, ami nem véletlen. Sok benne a cink, a libidócsökkenés pedig sok esetben cinkhiányra (is) vezethető vissza. Ha egy férfi cinkszintje alacsony, akkor valószínűleg tesztoszteronból sem termelődik elég a szervezetében és a spermaszáma is alacsonyabb a kelleténél.

A növényi olajok remek libidónövelők.

E-vitamin

A növényi olajokban, a magvakban és a diófélékben van a legtöbb E-vitamin, amely szintén fontos a tesztoszterontermelődéshez, és a spermiumok számát és mozgékonyságát is növeli. Akiknek alacsony a nemi vágya, mindenképp próbálkozzanak meg ennek a vitaminnak a pótlásával.

Halolaj

A halolaj magas omega-3 zsírsav-tartalma segít elkerülni a szorongást, a depressziót és a hangulatingadozásokat, amelyek igencsak rossz hatással tudnak lenni a nemi vágyra. A nőknek azért fontos fogyasztani belőle, különösen menopauza után, mert elősegíti a hüvely nedvesedését.

Ginzeng

Ha természetes potencianövelőt keresünk, akkor a ginzeng az egyik legjobb választás. Régóta ismert, hogy fokozza a szellemi és a fizikai teljesítőképességet is. Az általános kimerültség gyakran elnyomja a libidót, amire ez a növény tökéletes megoldás lehet.

Ginko biloba

Élénkíti a vérkeringést, ezáltal a nemi szervek vérellátottságát is növeli. Ez pedig nagyon fontos, hogy szexuális életünk kielégítő legyen, hiszen a nemi vágy, illetve az aktus is azzal kezdődik, hogy a nemi szervekbe nagyobb mennyiségű vér áramlik, és ezáltal izgalmi állapotba kerülünk. A ginko biloba emellett remek antioxidáns, így a sejteket is védi a károsodástól.

Forrás: healthista.com