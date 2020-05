Cinkhiány: hogyan ismerhetjük fel?

Mivel rendkívül fontos a szerepe a sejtosztódásban és a növekedésben, ezért a cinkhiánya várandós és szoptatós kismamákra, a kisgyermekekre. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (World Health Organization - WHO) a felmérése szerint a világon minden harmadik ember cinkhiányos. Ennek az oka a legtöbbször a nem megfelelő táplálkozás, de cinkhiányt okozhatnak bizonyos betegségek, felszívódási zavar ok is.Lássuk,ezért ha nincs elég belőle a szervezetünkben, akkor, és nehezebben épülünk is fel a fertőzésekből. A cink szükséges ahhoz, hogy a T-sejtek megfelelően fejlődjenek, illetve, hogy a sejteket védelmező membránok is felépülhessenek.A cinkhiánnyal összefüggő immungyengeség abban is jelentkezhet, hogy a szervezetünk hajlamosabb lesz a gyomor- és bélrendszeri panaszokra , ezek tünete pedig az állandó hasmenés lehet. Ez különösen a csecsemők számára lehet veszélyes, mert ők a hasmenéstől könnyebben kiszáradhatnak.

A kutatók még nem találták meg, pontosan miért, deAz egyik elmélet szerint a cinkhiány olyan területeket érinthet az agyban (például az amygdalát), amelyek az éhségérzetet irányítják. Az alacsony cinkszint emellett ronthatja a szag- és ízérzékelés t is, ezek pedig szintén hozzájárulhatnak az étvágytalansághoz.A cinkhiány, ennek következményeként haj- és fejbőrproblémák alakulhatnak ki, például pigmenthiány, hajhullás , a haj kiszáradása, a hajszálak töredezése és viszketés. A szemöldököt, szempillákat is érintheti a cinkhiány, így azok megritkulhatnak, elvékonyodhatnak. A cinkhiány másik következménye, ais okozhat hajhullást.szintén cinkhiányra utalhatnak: egyrészt a cinknek fontos szerepe van a kollagénszintézisben, ez az anyag szükséges a bőr rugalmasságához, de a sebek utáni gyógyuláshoz is. Másrészt a cink közvetetten védi is a bőr sejtjeit a káros UV-sugárzástól, illetve a szabad gyököktől. A cinkhiányra utaló jelek lehetnek például a pattanások, a száraz és viszkető bőr, az ekcéma , a pszoriázis, vagy a kiütések, illetve a nehezen gyógyuló sebek.Számoskialakulásában szerepet játszhat a cinkhiány, többek között a depresszióéban, a demenciáéban, a szorongáséban, vagy a súlyos, krónikus stresszében. A cink hozzájárul az érzelmi kiegyensúlyozottságunkhoz, ahhoz, hogy könnyebben feldolgozzuk a nehezebb helyzeteket és megküzdjünk a stresszel.Ha tehát az elmúlt időszakban, nehezen találjuk meg a motivációt, könnyen felkapjuk a vizet, gyanakodhatunk arra is, hogy a szervezetünkben túl kevés a cink. Hasonlóképpen, nemcsak az érzelmi, de a kognitív funkciók is sérülhetnek, például tanulási, koncentrálási vagy memóriával kapcsolatos nehézségeink lehetnek.