Nagy fordulat következett be az ingatlanpiacon

Megállt a drágulás üteme, egyes lakástípusoknál pedig már elindult a csökkenés is. Budapesten akár 3,5 százalékkal kedvezőbb áron találhatunk téglalakásokat, míg a panelek esetében a csökkenés mértéke eléri a 2,5 százalékot – foglalta össze az Otthon Centrum elemzését a Telex.

Egyelőre kivárnak a vevők

Országos átlagban a használt lakások árai 4, a házak árai pedig 5 százalékkal mérséklődtek 2022 III. negyedévéhez képest. A fővárosban meglepő módon nem a házak, hanem a lakások árában érezhető a fordulat: a használt téglalakások ára 3,5 százalékkal, a paneleké 2,5 százalékkal csökkent Budapesten. A budapesti téglalakások átlagos négyzetméterára 963 ezer forint volt a tavalyi év utolsó három hónapjában. A legdrágább továbbra is az V. kerület 1,2 millió forintos átlagos négyzetméterárral, amelyet holtversenyben a II. és III. kerület követ 1,12 millióval. Szintén milliós négyzetméterárat mért az Otthon Centrum a XI., XII. és XIII. kerületben.

Hosszú ideje tartó trend fordult meg az ingatlanpiacon. Fotó: Getty Images

Fordulatot hozott ez az év a panellakások piacán is. A házgyári lakások átlagos négyzetméterára 743 ezer forint volt az év utolsó negyedévében, ami 2,5 százalékkal alacsonyabb az előző negyedév átlagánál. A legdrágább kerület ezúttal a XIII., 928 ezer forintos négyzetméterárral. A családi házak négyzetméterára 739 ezer forintra emelkedett tavaly év végére, ami az előző negyedévhez képest 23 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy a fővárosban csökkent a kereslet a használt házak iránt, főleg a jó állapotú házak iránt érdeklődnek, ennek tudható be a négyzetméterárak emelkedése is.

Az elmúlt hónapokban 40-50 százalékkal csökkent a tranzakciók száma, és ennél is nagyobb mértékben apad a kereslet – közölte a Balla Ingatlan az MTI-vel. A szakember szerint egyelőre kivárnak a vevők, akiket a magas hitelkamatok, illetve az emelkedő energiaárak is elbizonytalanítottak. Számottevő kereslet elsősorban az energiahatékony ingatlanok iránt tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználású ingatlanok iránti igény nagymértékben visszaesett, így ezek csak jelentős, akár 20 százalékos árkedvezménnyel fognak gazdára találni.

