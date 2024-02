Orvosmeteo: zivatarok mossák el a vasárnapot

Borús, csapadékos időjárás zárja a hetet, a Kiderül előrejelzése szerint vasárnap bizonyos helyeken zivatarok és viharos erejű szél is okozhat kellemetlenségeket.

Vasárnap az ország nyugati és északi tájain folytatódik a borult, több helyen esős idő, másutt a felhőzet napközben történő felszakadozása után erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. A délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye, míg a Dél-Dunántúl - Észak-Alföld vonal szélesebb sávjában elszórtan alakul ki záporos csapadék. Elsősorban e vonal környezetében zivatarokra is számottevő esély nyílik - délután főként délnyugaton, majd másutt is. A délies szelet ismét egyre többfelé kísérhetik erős, sőt a Viharsarokban viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között valószínű. Késő este többnyire 6, 13 fokot mérhetünk.

Az esős idő várhatóan napokig kitart még. Fotó: Getty Images

Hogyha az idő kellemetlen is lehet, vasárnap legalább fronthatásra nem figyelmeztetnek a meteorológusok. Az esős idő, illetve a viharos szél ugyanakkor a hőérzetünket is negatívan befolyásolhatja, könnyen megfázhatunk, így érdemes rétegesen öltözködni.