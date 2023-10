Orvosmeteo: nagy lehűlés érkezik

A kellemes koraőszi idő után jelentős lehűlés várható a hét végéig. A Kiderül előrejelzése szerint hidegfronti hatás lesz domináns, ez pedig sokaknál okozhat kellemetlenségeket.

Szeles és borongós idő jön

Szerdán kora délelőttig többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, és többfelé alakul ki eső, zápor. Ezt követően csökken a felhőzet, és általában közepesen felhős időre számíthatunk, legtovább északon marad zárt a felhőtakaró. A nap második felében már csak néhol alakulhat ki zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. A szél fokozatosan nyugatira, északnyugatira, majd délután délire fordul, és időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 17 és 23, késő este 10, 17 fok között alakul.

Hidegfront okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A hidegfront betörése miatt a frontérzékenyek tünetei is felerősödhetnek napközben. Főként az idősek és a keringési betegségben szenvedők vérnyomászavarokat észlelhetnek, sokakat gyötörhet fejfájás, migrén is. Az egyre hűvösebb hajnalokon az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, emellett az erős szél is sokat ront a hőérzetünkön. Javasolt rétegesen öltözködni, mert napközben könnyen megfázhatunk.