Orvosmeteo: a meleg- után itt a hidegfront

Többnyire felhős, esős lesz a hétvége szombaton néhány fokot hűl is a levegő az elmúlt napokban mért értékekhez képest. A Kiderül előrejelzése szerint napközben egy hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket sokaknál.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég szombaton, de főként a Tiszántúlon nagyobb szakadozások, elvékonyodások is lehetnek a felhőzetben. Több hullámban, főként a középső és a nyugati országrészben számíthatunk esőre, záporesőre, néhol az ég is megdörrenhet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az eleinte még sokfelé erős déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, de zivatarok környezetében továbbra is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közötti értéket mérhetünk, de a tartósabban csapadékos területeken 17 és 20, a Tiszántúlon 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Kellemetlen hétvége elé néznek a frontérzékenyek. Fotó: Getty Images

Napközben újabb hidegfront érkezik, amely sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket. A frontérzékenyek körében jelentkezhet migrénes fejfájás, görcsös panaszok, illetve alvászavarok is. A rossz alvás miatt napközben is indokolatlan fáradtság lehet rajtunk úrrá, ami miatt nehezebben koncentrálunk a mindennapi teendőkre. A kopásos ízületi panaszok is felerősödhetnek a nap során.