Fájdalmas vége lehet a gyors napfürdőnek

Nem kell egész nap a napon aszalódni ahhoz, hogy a napsugarakat nyomot hagyjanak rajtunk. Elegendő, ha egész nap a városban mászkálunk ujjatlan trikóban, ráadásul az UVB sugárzás fele a ruhán keresztül is ér minket.

Napégés esetén a napozást követő fél-egy napon belül a gyulladt bőr erősen kivörösödik, és erős, égető fájdalom jelentkezik, néhány nappal később pedig hámlani kezd. Súlyosabb, másodfokú leégés esetén a bőr hólyagossá is válik, és ha a hámlás nagyobb bőrfelületet érint, károsodhatnak a szervezet hőszabályzó mechanizmusai is. Ennek hatására hirtelen emelkedhet vagy csökkenhet a testhőmérséklet, ami influenzaszerű tünetek, hidegrázás és verejtékezés formájában mutatkozik meg.

Szerencsére sokféle bevált praktikával enyhíthető a fájdalmas, viszkető, égő, enyhe (!) napégés!

NAPÉGÉS ESETÉN A GYULLADT BŐR KIVÖRÖSÖDIK ÉS ERŐS, ÉGETŐ FÁJDALOM JELENTKEZIK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Hagyjuk meggyógyulni!

Az olajos kencék, paszták, felrázható borogatások nem javasoltak napégésre az orvosok szerint. Ezek a szerek gátolják a bőr szellőzését, alattuk a hámréteg csak még jobban befülled, a gyógyulása lassul, sőt rosszabb esetben egy kis gombás fertőzést is összeszedhetünk az ilyen pakolásoktól.

Az enyhe, csak bőrpírral járó napégések legjobb kezelése, ha hagyjuk őket maguktól elmúlni: a bőr néhány nap alatt bebarnul az égés helyén, és hámlással gyógyul. A legtöbb, amit tehetünk, hogy kicsit fokozzuk a folyadékfogyasztást – lehetőleg vizet igyunk –, és időnként hideg, folyó vízzel hűtjük a sérült bőrfelületet. Ha mégis szeretnénk egy kicsit meggyorsítani a sérült bőrfelület gyógyulását, akkor alkalmazzunk gyógyszertárakban kapható, regeneráló krémeket, amik ápolják az irritált, kirepedezett bőrt. Ezek a készítmények hidratálnak, elősegítik a bőr regenerációját, simaságot és rugalmasságot biztosítanak, fertőtlenítik és nyugtatják a bőrt.

A súlyos égéssel forduljunk orvoshoz!

Komolyabb égés esetén fontos a hűtés és a folyadékpótlás, de ilyenkor már lehet, hogy orvosnak kell ellátni a sebet. Ha az égés hólyagképződéssel jár, és általános rossz közérzet kíséri, akkor menjünk inkább el egy szakemberhez, ahol szakszerű fertőtlenítéssel, hámosító szerrel látják el a sebet, és steril kötözőszerrel fedik be. Az is előfordulhat, hogy súlyos esetben tetanusz injekcióra vagy akár antibiotikumos kezelésre is szükség lesz, a nagyon kiterjedt égések esetén pedig infúzióval kell pótolni a folyadékveszteséget.

Víz és színes ruha

A folyadékpótlás fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, ha napégésről van szó, különösen a gyerekek esetében, mivel az ő bőrfelületük aránya a testtömegükhöz képest sokkal nagyobb, mint a felnőtteké, így egy kisebb napégés is kiszáradáshoz vezethet náluk. Érdemes észben tartani, hogy az árnyékban is leéghetünk, és kaphatunk káros UV-sugárdózist, sőt akár még pólón keresztül is. A fehér ruhák ugyanis a színüknél fogva jobban áteresztik az ibolyántúli sugarakat, mint a sötétek. A fehér ruházat csak akkor hatásos, ha kifejezetten UV-sugárzástól védő anyagból készült.

Használjunk borogatást és aloe verát!

Egy teáskanál szárított kamillavirágot, zöld teát vagy mentát forrázzunk le egy bögre vízzel, szűrjük le. Várjuk meg, amíg kihűl, majd egy teával átitatott kendővel borogassuk a bőrt. Pollenallergiásoknak ez az eljárás viszont tilos!!

Alkalmazzunk aloe verát. Az aloe vera aloin nevű anyagot tartalmaz, amely csökkenti a gyulladást. Az aloe vera emellett hidratálja a bőrt, és megakadályozza a hámlást.

Hideg fürdő

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia azt javasolja, hogy vegyünk hideg fürdőt a bőr megnyugtatására. Ezután hagyjunk egy kis nedvességet a bőrön, amikor szárad, majd kenjük be magunkat kímélő hidratálókrémekkel.

