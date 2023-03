Hamburger sültkrumplival? Baj lehet belőle!

A gyomorfájás néha az elfogyasztott ételre vagy annak összetevőjére a reakció, de az étkezés utáni gyomorfájás leggyakoribb oka – főleg, ha ez a fájdalom egyszeri – a túlevés. Nagy mennyiségű étel fogyasztása rövid időn belül olyannyira megterheli a gyomrot, hogy az nem képes megemészteni és a túlterhelését fájdalommal jelzi.

Gyomorfájás és sült krumpli hamburgerrel

Vannak olyan ételek, amelyek blokkoló hatással vannak az anyagcserére, és a zsírpárnák kialakulásának elsődleges szereplői lehetnek az extra kalóriatartalom miatt.

A HAMBURGER A MAGAS ZSÍR- ÉS SZÉNHIDRÁT TARTALMA MIATT MEGTERHELI AZ EMÉSZTŐRENDSZERT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ilyen a hamburger és a sült krumpli is: sok bennük a zsír, a cukor, a szénhidrát, ezért az emésztés után nem marad szinte semmi, ami jó minőségű tápanyaggal látná el testünket, csak olyan, ami hizlal. Emellett fogyasztásuk – a bennünk lévő magas zsír, szénhidrát, cukor miatt – jelentősen megterhelik az emésztőrendszer, ami végül gyomorfájdalmakhoz vezethet.

Az emésztés átlagosan 24-72 órájába telik a szervezetednek, a hamburgerek azonban sokkal zsírosabbak más ételeknél, így egy hamburger-sült krumpli menü feldolgozása akár 3 napnál többet is igénybe vehet! Ugyanis a sültkrumpli is rengeteg kalóriát, nátriumot és sok esetben transzzsírsavat is tartalmaz, tápértéke azonban igen alacsony. Persze az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk: jó alaposan megsózva és cukros ketchuppal elárasztva a zsírban kisült krumplit még egészségtelenebbé (és emészthetetlenné) tehetjük.

Egy nagyobb családi összejövetel, akár egy lagzi alkalmával elfogyasztott gigamennyiségű étel megviselheti a gyomrunkat. Ha felborul az emésztés, akkor a puffadás hónapokig is tarthat. Segítünk pár egyszerű praktikával, hogy kerüljük el ezt az állapotot.

Van megoldás!

A gyomortájékon jelentkező diszkomfortérzet, adott esetben fájdalom emésztési nehézségek kapcsán alakul ki, elsősorban az étkezések után. A diszkomfortérzet lehet néhány perces csupán, míg a fájdalom akár rendszeressé is válhat. Általában a has felső részén kezdődik, és gyakran jár teltségérzettel. Gyakori tünetek közé tartozik a gyomorégés, a hasi görcs, a puffadás, a hasmenés és a fokozott gázképződés.

Ha sok levegőt nyelünk, az puffadáshoz, kellemetlen büfögéshez vezethet, ezért arra kell törekednünk, hogy ne juttassunk sok levegőt a gyomorba. Nemcsak praktikus és illendő, hanem egészséges is, ha nem rágunk nyitott szájjal, és nem beszélünk evés közben. Ha segíteni szeretnénk az emésztést, ne igyunk gyakran étkezés közben, inkább étkezés után tegyük azt. A túl kései vacsora sem tesz jót az emésztésnek, lefekvés előtt legalább két-három órával már nem ajánlott enni. Emellett kerüljük a zsírban gazdag ételeket, amik minden esetben megterhelik az emésztőrendszerünk.

Ha nagyon szenvedünk, mindenképp szerezzünk be a házi patikánkba olyan készítményeket, amiket evés közben bevéve enyhítik a puffadást, teltségérzetet.

