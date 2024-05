Svájci kutatók megtalálták az alkohol ellenszerét

Az alkohol legnagyobb részben a gyomor és a bélrendszer nyálkahártyáján keresztül jut be a véráramba. Ennek következményei pedig vitathatatlanul károsak. Már kis mennyiségű alkohol bevitele is rontja az ember koncentrációját és reakcióit, így fokozva a balesetveszélyt. Ha pedig valaki nagy mennyiségben, illetve rendszeresen italozik, annak súlyos kihatása lehet az egészségre: beleértve a máj megbetegedését, rákos elváltozásokat, illetve gyomor-bélrendszeri gyulladásos panaszokat egyaránt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint évente mintegy 3 millió ember halálát okozza túlzott alkoholfogyasztás globálisan – írja közleményében a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zurich).

Az alkoholfogyasztás káros hatásait segíthet semlegesíteni egy újonnan kifejlesztett gél. Fotó: Getty Images

A svájci felsőoktatási intézmény kutatói ugyanakkor kifejlesztettek egy fehérjegélt, amely még azelőtt lebontja az alkoholt a tápcsatornában, hogy az bejutna a véráramba. Így aztán sem részegséget, sem másnaposságot nem okoz, egyszersmind egészségkárosító hatásai is kiküszöbölhetők. A gél gyorsan, hatékonyan és közvetlenül ecetsavvá alakítja át az alkoholt. Ez azért fontos, mert ha a máj bontja le az alkoholt, abból az ecetsav előtt még acetaldehid keletkezik, amely egy toxikus hatású vegyület, illetve amely a szeszesitalok mértéktelen fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémák egyik legfőbb előidézője.

Tejsavófehérje és arany

A kutatócsoport tervei szerint a gélt szájon át lehet majd bevenni akár italozás előtt, akár közben. A cél, hogy ezáltal elejét vehessék a fogyasztók véralkoholszintjük kiugrásának és a káros acetaldehid keletkezésének. Érdemes megemlíteni, hogy a már most is kapható készítményekkel ellentétben ez a gél nem a tüneteket mérsékli, hanem azok forrására hat. Ezzel együtt csak akkor hatásos, ha akkor alkalmazzák, amikor az alkohol még nem szívódott fel. Így aztán az alkoholmérgezésre például nem jelent gyógymódot, sőt, az sem várható tőle, hogy csökkentse általában véve az alkoholfogyasztást.

„Nyilván egészségesebb, ha egyáltalán nem iszunk alkoholt. A gél ezzel együtt különösen érdekes lehet azok számára, akik nem akarnak teljesen felhagyni az alkoholfogyasztással, de nem is akarják terhelni vele a testüket, illetve nem konkrétan az alkohol hatásait keresik” – mutatott rá Raffaele Mezzenga professzor, az ETH Zurich kutatója. A gél egyébként hétköznapi tejsavófehérjéből készül szőlőcukor, vas és arany hozzáadásával. Egérkísérletek során pedig már bizonyított is. Harminc perc elteltével mérve 40, majd öt órával később 56 százalékkal volt alacsonyabb azon rágcsálók véralkoholszintje, amelyeknek gélt is adtak a kutatók az alkohol előtt, szemben a kontrollcsoport egyedeivel. Egy tíz napig tartó alkoholkúra után pedig a géllel kezelt állatok mája és zsíranyagcseréje egyaránt kevésbé károsodott, akárcsak a lépük és a bélrendszerük.

Noha a készítménynek még több klinikai kísérleten is át kell esnie, mielőtt forgalomba kerülhetne, a kutatók magabiztosak azt illetően, hogy sikerrel veszi majd találmányuk az akadályokat. Eddigi eredményeikről a Nature Nanotechnology című folyóiratban számoltak be.