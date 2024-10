Kiderült, mennyi pénzt költünk alkoholra

Évről évre egyre több pénzt költ a magyar lakosság szeszesitalokra, ennek üteme azonban nem éri el az infláció mértékét. Magyarán folyamatosan mérséklődik a forgalom – derül ki a Portfolio friss elemzéséből. A 2024 júliusával záródó 12 hónapos időszakban összesen 550 milliárd forintot tettek ki alkoholtartalmú italok vásárlására költött kiadások az országban. A legtöbb ital jellemzően az év végi ünnepi időszakban fogy, a legkevesebb pedig január és március között.

Csökken a szeszesitalok forgalma itthon. Fotó: Getty Images

Mivel jövedéki termékekről van szó, a NAV statisztikát vezet arról, hogy mennyi termék került szabadforgalomba. A kimutatások pedig arról tanúskodnak, hogy trendszerűen csökken itthon a sörök, a habzóborok – beleértve a pezsgőt is –, valamint az egyéb csendes erjesztett italok forgalma egyaránt. Ez utóbbi kategória magában foglalja például a szeszezett vagy alkoholos kivonattal ízesített borokat, illetve a 1,2-15 százalék közötti alkoholtartalmú, erjedésből származó italok, mint a fröccs, a gyümölcsbor, a cider és a cukorcefre. A pálinkaeladások nagyjából stagnálnak, míg a hagyományos borok (csendes borok) esetében nem lehet egyértelmű trendekről beszélni.

A Portfolio szerint összességében lejtmenetben van a szeszesitalok fogyasztása, ami mögött többféle kiváltó ok is meghúzódhat. Kézenfekvő tényező a reáljövedelem csökkenése, ugyanakkor, bár a kiskereskedelmi forgalom és a lakossági fogyasztás növekszik idén, ennek hatása az alkoholok forgalmában egyelőre kevéssé érhető tetten. Ezenkívül a cikk a régi kocsmakultúra visszaszorulását említi, amelynek legnyilvánvalóbb jele az italüzletek számának gyors csökkenése. Mint azt korábban megírtuk, egyre több kocsma, presszó zár be a kisebb településeken.