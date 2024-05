Akár 12 évvel előre jelezheti a demenciát a szem

Nem csak a memóriatesztek eredményei, szemünk is árulkodhat a demenciáról, a látásproblémák ugyanis akár a kognitív hanyatlás legkorábbi tünetei is lehetnek. Sőt kiderült: a látásromlás akár már 12 évvel a demencia diagnózisa előtt jelezheti a betegséget – számolt be a Loughborough University kutatásának eredményeiről a The Conversation.

A szemvizsgálattal előbb fény derül a közelgő demenciára. Fotó: Getty Images

A látásteszten akadtak fenn

A kutatás során 8623 egészséges ember egészségügyi állapotát követték nyomon éveken át. A vizsgálat végére 537 résztvevőnél alakult ki demencia, a tudósok pedig utánajártak, ezt milyen tényezők előzhették meg. A résztvevőket még a vizsgálat kezdetekor látástesztnek vetették alá, és azt találták, hogy ezen sokkal rosszabb eredményeket produkáltak, akiknél később kialakult a demencia.

A demencia összefüggésbe hozható az agyban lerakódó káros fehérjék, az úgynevezett amiloid plakkok számának növekedésével. A tanulmány szerzői szerint a látási problémák azért lehetnek a mentális leépülés korai jelei, mert ez a szennyeződés először az agy látással kapcsolatos területeit érintheti, a memóriáért felelős részek pedig csak a betegség előrehaladtával károsodnak. A kutatók ebből arra következtetnek, hogy a látásvizsgálatok előbb találhatják meg a demencia korai jeleit, mint a memóriatesztek.