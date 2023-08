Ezek a rossz szokások vezethetnek magas vérnyomáshoz

A magasvérnyomás-betegség diagnózisával szembesülve sokan csak megvonják a vállukat: „mit lehet tenni, már az apámnak is magas volt a vérnyomása” – és bizonyos szempontból igazuk is van, a magas vérnyomás ugyanis részben genetikai alapú. A vérnyomásértékeket azonban az életmódunk is befolyásolja. Különösen igaz ez a káros szenvedélyeinkre, rossz szokásainkra.