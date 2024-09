Szívsebész: erre a 4 dologra soha ne szokj rá

„A te tested, a te szabályaid, a te döntésed” – jelentette ki Dr. Jeremy London a videójában, amelyet eddig közel másfél millióan láttak. A New York Post a videó alapján megírta, mi az a négy szokás, amelytől mindenkit óva int a 25 éve sebészként dolgozó szakember.

Sose dohányozz, még elektromos cigarettával se

A dohányzás közvetlenül károsítja az erek belső falát, növeli az érelmeszesedés és az érelzáródás veszélyét, valamint rákot okoz. „Valószínűleg ez a legrosszabb dolog, amit tehetsz magaddal” – mondja London.

Az alkoholos szájvíz a jó baktériumokat is elpusztítja. Fotó: Getty Images

Ne használj alkoholos szájvizet

Mikrobiomunk baktériumai már közvetlenül a szájban megkezdik munkájukat az emésztésben, és ha ezeket elpusztítjuk, felborulhat az egyensúly. Ez hosszabb távon emésztési problémákhoz, pajzsmirigyzavarokhoz, bőrbetegségekhez vezethet, de növelheti a krónikus betegségek kockázatát is. A szájban lévő baktériumoknak ráadásul más szerepük is van: részt vesznek a nitrogén-oxid termelésében, ami a vérnyomás szabályozásában segít. Ha tehát ezek elpusztulnak, az a magas vérnyomással is összefüggésbe hozható.

Egy közelmúltban közzétett tanulmány szerint két olyan baktériumfaj, amelyet az ínybetegségekkel, valamint a nyelőcső- és vastagbélrákkal hoztak összefüggésbe, alkoholos szájvíz három hónapig tartó napi használata után jelentősen nagyobb mennyiségben fordult elő a szájban.

Ne fogyassz feldolgozott élelmiszereket

Az egészségügyi szakértők ezeket nem ajánlják, mert tele vannak kalóriával, cukorral, zsírral és sóval. Túl sok ilyen étel fogyasztása növelheti a cukorbetegség, a rák és akár a korai halál kockázatát is.

Magyarországon már több a túlsúlyos, mint a normál testsúlyú ember, ebben a – világ többi országához képest is – rossz arányban pedig komoly szerepük van az ultrafeldolgozott ételeknek. Az ilyen típusú ételek túlzott fogyasztása a dietetikus szerint az ember több szervében is visszafordíthatatlan, kóros folyamatokat indíthat el. Mutatjuk, mit mond még a hamburgerről a szakértő.

Kerüld az alkoholt

Még a mérsékelt alkoholfogyasztás is megkérdőjelezhető, hiszen amikor alkoholt iszunk, az acetaldehiddé és acetáttá bomlik le. Az acetaldehid közvetlenül mérgező a szervezet minden egyes sejtjére, az acetát pedig csak üres kalória.