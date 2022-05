A folyadékhiány kihathat például a glukóz-anyagcserére - ebből az cukorféléből meríti a szervezetünk az energiát. Ha a glukóz-anyagcsere nem megfelelő, akkor kívánni kezdjük az édes, cukros ételeket, mert szervezetünk gyorsan felhasználható energiára vágyik. Ha a leheletünk kellemetlen, akárhányszor mosunk is fogat, akkor ez szintén lehet annak jele, hogy nem iszunk eleget. A dehidratált szervezet ugyanis nem termel elég nyálat, így a baktériumok elszaporodnak a szájüregben, kellemetlen szagokat okozva.

Edzés közben gyakrabban tapasztaljuk, hogy begörcsölnek az izmaink, mint általában? Könnyen lehet, hogy úgy álltunk neki a mozgásnak, hogy nem ittunk eleget. A folyadék segít az izmoknak összehúzódni és ellazulni, és az elektrolitok szintjét is egyensúlyban tartja. A túl kevés folyadék az agyunkra is hatással van - kutatások bizonyítják, hogy már az enyhe dehidratáltság is befolyásolhatja a kognitív képességeinket. Többek között a vizuális és a "sima" memóriára is hatással van, így például vizsgák előtt állók jó, ha tisztában vannak vele, hogy nehezebben fog menni a tanulás is, ha nem isznak eleget.

Már az enyhe dehidratáltság is befolyásolhatja a kognitív képességeinket

Hőérzetünkre és emésztésünkre is hatással van

A dehidratáltság a bőrkeringésünkre is hatással van. Mivel ilyenkor kevesebb vér áramlik a bőrbe, fázósabbak lehetünk, és még meleg környezetben is ki-kirázhat minket a hideg. Ráadásul a víz képes felvenni a hőt, tehát ha nem iszunk eleget, akkor a szervezet hőszabályozó képessége is csökken.

Amire még szinte biztosan számíthatunk folyadékhiány esetén, az a székrekedés, hiszen a megfelelő mennyiségű folyadék biztosítja, hogy kimosódjanak a szervezetből a felesleges anyagok. A székrekedés olyankor jelentkezik, amikor a vastagbélben található székletben lecsökken a folyadék mennyisége, ezért nem, vagy csak a szükségesnél lassabban tud tovább haladni a végbél felé. Minél több vizet iszunk, annál több folyadék jut a székletbe, és annál nagyobb az esélyünk rá, hogy elkerüljük a székrekedést.

