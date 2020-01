Az izomgörcsök gyakori okai

A görcs gyakorlatilag az izom túlerőltetése és összehúzódása. A testben szinte bárhol előfordulhat, de leggyakoribb a lábban, különösen a vádliban, mivel az itt található izmok használják a testben a legtöbb energiát. Az igen kellemetlen izomgörcsök kialakulásának számos oka lehet.

Dehidratáltság

Az izmok megfelelő működéséhez fontos, hogy az elektrolitok mennyisége a szervezetben megfelelő legyen. Ha a testben nincs elég folyadék, mert például nagyon sokat izzadtunk, akkor az elektrolitok hiánya miatt nemcsak elgyengülünk, hanem izmaink is görcsölni fognak. A megfelelő folyadékháztartás a vérkeringés miatt is fontos - ha az izmokba nem jut elég vér, akkor ez is görcsöléshez vezethet.

Az izomgörcs leggyakrabban a lábban, különösen a vádliban jelentkezik

Túlerőltetés

Nem kell feltétlenül kimerítő edzésre gondolni - pusztán úgy is túlerőltethetünk egy izmot, hogy túl sokáig tartjuk ugyanabban a pozícióban. Ha például sokáig tartunk fél kézben valami nehezet, vagy sokáig állunk egy helyben, akkor az izmot szokatlanul nagy terhelés éri, ami tejsavfelhalmozódást okoz, ettől pedig görcs alakul ki. Afájdalomszerencsére általában néhány óra alatt elmúlik. Ha mégsem, és olyan erőssé válik, hogy nem tudunk aludni tőle, akkor a biztonság kedvéért mutassuk meg orvosnak.

Idegbecsípődés

Számos ideg húzódik az agy és a gerinc között, amely megannyi okból kifolyólag becsípődhet, de általában egyetlen rossz mozdulat is elég a bajhoz. Kevésbé súlyos esetekben néhány napnyi pihenés és némi fájdalomcsillapító hatására jobban leszünk, ha viszont mégsem, akkor forduljunk orvoshoz.

Elégtelen vérkeringés

Ha az izmokhoz nem jut elég vér, akkor is görcsölhetnek. Az elégtelen keringés oka lehet például érelzáródás vagy tumor is. Ha izomgörcseink rendszeressé válnak, és sem a pihenés, sem az elektrolitpótlás nem segít, akkor érdemes lehet megnézetni a koleszterinszintünket és a vérnyomásunkat.

