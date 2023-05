Ezt kell tudnod a császármetszés előtt

Számos oka lehet annak, ha császármetszésre kerül sor, bár az esetek többségében az orvos javasolja a baba vagy az édesanya egészsége érdekében. Függetlenül attól, miért dönt valaki a császármetszés mellett, jó tisztában lenni ezzel kapcsolatban néhány fontos dologgal – írja a MedixalXPress. A császármetszés ugyanis egy komoly hasi műtét, és mint ilyen, nem kockázatmentes. Bár a kockázatokat soha nem tudjuk teljesen kiküszöbölni, a sebészet és az egészségügy fejlődése azt is jelenti, hogy a császármetszés ma már jóval biztonságosabb, mint akár néhány évvel ezelőtt.

A császármetszéssel szült nők később kisebb eséllyel szülhetnek természetes úton. Fotó: Getty Images

Fertőzés és szoptatási nehézségek

Hiába egyre biztonságosabb ez az eljárás, a császármetszésen átesett nők akár 15 százalékánál előfordulhat műtét utáni sebfertőzés. És bár ritkábban, de a hüvelyi szüléshez képest nagyobb vérveszteség mellett a belső szervek károsodása és vérrögök is előfordulhatnak. Bár ez az eljárás átmenetileg befolyásolhatja a szoptatást és akár a kötődést is, ennek valószínűleg nem lesz hosszú távú következménye.

Korábbi cikkünkből azt is megtudhatod, hogy az orvosok ajánlása szerint a császármetszést követő pár napban az érintetteknek minél többet kell sétálniuk, még akkor is, ha nem esik jól nekik. Ez ugyanis hozzájárul a szervezet mielőbbi erősödéséhez, regenerálódásához. Az első 7-10 nap sokaknál érzékeny időszak. Ilyenkor jelentkeznek leggyakrabban műtét utáni szövődmények, például vérzés vagy gyulladás.

Befolyásolhatja a jövőbeli terhességet és szülést

A császármetszést követő későbbi terhesség, illetve szülés is problémásabb lehet, mivel a kutatások szerint a császármetszés növeli a méhlepényi komplikációk, a nagyobb vérveszteség és a hegszakadás esélyét. A későbbi meddőség és a halvaszületés esélye is kissé megnő a császármetszéses szülés után, bár ennek okai egyelőre ismeretlenek, és az érintettek száma továbbra is nagyon alacsony.

Aki az első szüléskor császármetszésen esik át, növeli annak az esélyét, hogy a következő szülésnél ugyanígy fogja világra hozni kisbabáját. A második császármetszés pedig hosszabb ideig tarthat az előző műtétből származó hegszövet miatt, ami szintén növelheti a nagyobb vérveszteség és fertőzés kockázatát.

A babára nézve is vannak potenciális kockázatok

A császármetszés a hüvelyi szüléssel szemben bizonyos kockázatokkal járhat a babára nézve is. Speciális vagy intenzív ellátásra is szükségük lehet, mivel a hüvelyi úton született babákhoz képest nagyobb valószínűséggel jelentkeznek például légzési problémák. Egyes kutatások szerint a császármetszéssel született babák később hajlamosabbak lehetnek az asztma és a cukorbetegség kialakulására is. Ennek oka valószínűleg az, hogy a csecsemők nem kerülnek kapcsolatba bizonyos, a hüvelyben található baktériumokkal a szülés során.

