Császármetszés után: meddig tart a felépülés?

A mai napig sokan azt gondolják, hogy a császármetszés "csak egy rutinműtét", vagy a szülés "könnyebb módja". Valóban rutinműtétnek számít, ám mivel hasi nagyműtét, számos lehetséges szövődménnyel és hosszadalmas felépüléssel járhat. Semmiképpen sem nevezhető tehát könnyű útnak. Többnyire akkor kerül sor rá, ha az anya vagy a magzat egészségi állapota indokolttá teszi: amennyiben a terhesség vagy a szülés során olyan betegség, probléma, esetleg komplikáció adódik, ami veszélyeztetheti egyikük vagy mindkettejük életét. Ilyen lehet többek között az anya életkora, betegségei (például magas vérnyomás, súlyos cukorbetegség), egy korábbi császármetszés, az ikerterhesség, a méhlepény vagy a köldökzsinór helyzete, a baba nagy súlya vagy a fájásgyengeség.

Császármetszést követően az anyukának kerülni kell a fizikai megterhelést. Fotó: Getty Images

A műtét ténylegesen 30-60 percig tart, ezalatt az alhasat keresztbe vágják, a zsírszövetet és a hasizmokat széthúzzák, bejutnak a hasüregbe, megnyitják a méhet, majd miután kiemelik a babát és a méhlepényt, mindent gondosan bezárnak. Mindezt altatásban vagy spinális érzéstelenítéssel végezik: utóbbinál a gerincvelői folyadékba fecskendezik az érzéstelenítőt, amely 10-15 perc után hat. Ha van rá idő, és nem sürgősségi beavatkozásként hajtják végre, ez a szerencsésebb megoldás. Nagy előnye, hogy a kismama végig ébren van, tudja, mi történik vele, és ahogy kiemelik a babát, rögtön megnézheti.

Meddig tart a műtét utáni felépülés?

Ahogy minden nő másképp viseli a terhességet, úgy a felépülési időszak hossza és milyensége is egyénenként változik. Szülész-nőgyógyászok szerint összességében nem feltétlenül kell hosszabb regenerálódásra számítani császármetszés után, mint a hüvelyi szülést követően. Tény, hogy a műtét után a spinális érzéstelenítés miatt hat órán át szigorúan feküdni kell, és még akkor sem szabad felülni, ha például inni szeretne a kismama. Amint letelik a kötelező ágynyugalom, és kiveszik a korábban felhelyezett katétert, jöhet a neheze: az első felülés, majd a járás. Akad, akinél a kezdeti kellemetlenségeket leszámítva sem a fel- és leülés, sem az állás vagy a járás nem okoz különösebb gondot, pár óra elteltével könnyedén sétál, míg másoknak nagy fájdalmak árán, kínkeservesen megy csak a mozgás.

Az orvosok azt ajánlják, hogy a császármetszést követő pár napban az érintettek sétáljanak minél többet, akkor is, ha nem esik jól nekik, ez ugyanis hozzájárul a szervezet mielőbbi erősödéséhez, regenerálódásához. Az első 7-10 nap sokaknál érzékeny időszak. Ilyenkor jelentkeznek leggyakrabban műtét utáni szövődmények, például vérzés vagy gyulladás. A műtétet követően sokaknak intenzíven fáj, ég, húzódik a beavatkozás helyén keletkezett körülbelül 15 cm-es vágás. A sebfertőzés elkerülése érdekében fontos a seb tisztán tartása és folyamatos monitorozása az orvos utasításainak megfelelően. Amennyiben valaki látványos vagy fájdalmas változást észlel, például duzzanatot, kipirosodást, gennyes váladékozást, esetleg lázat, nem érdemes arra várni, hogy majd magától elmúlik, azonnal forduljon szakemberhez. Elengedhetetlen a sebet takaró kötés gyakori cseréje is, különösen az első pár napban, és akkor, ha víz éri. Tíz nap elteltével sor kerül a varratszedésre, innentől felgyorsul a sebgyógyulás.

A szülész-nőgyógyászok minden császármetszésen átesett nőnek azt javasolják, hogy az első hónapban kerülje a komolyabb fizikai megterhelést, és ne emeljen a babánál nagyobb súlyt, vagyis körülbelül 3-5 kg a határ. (Ez egyébként hüvelyi szülés esetén is javasolt.) A felépülés első, "hivatalos" szakasza, a gyermekágyas időszak hat hétig tart. Ezalatt nagyjából begyógyul a hasi seb - amelyet naponta kell tisztítani és óvatosan, egy puha törölközővel a vizet felitatva megszárítani), és lezajlik a szülést követő "tisztuló" vérzés is. A hathetes időszakot lezáró kontrollvizsgálat során az orvos megállapítja, hogy kellően összehúzódott-e a méh, és megfelelően, problémamentesen gyógyult-e a seb. Sokaknál panaszmentes és gyors a folyamat, mások viszont megszenvedik a teljes felépülést.

Amikor a heg nem úgy gyógyul, ahogy a nagykönyvben meg van írva

Nincs kőbe vésve, hogy a császármetszés után mennyi idő alatt "kell" újra formába lendülni, és hogyan nézzen ki a heg, mégis sok nő kétségbeesik, amikor azt tapasztalja, hogy a vágás körüli terület még a műtét után fél évvel is érzéketlen, esetleg egyenetlenül gyógyul, duzzadt, a heg színe pedig nem halványodik, továbbra is piros vagy pirosas. Ilyenkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha másért nem, megnyugtatásért. Akinél érzékeny a heg, vagy az azt körülvevő terület, igyekezzen kímélni magát, például úgy, hogy elkerüli a húzódást kiváltó mozdulatokat, leginkább a hajolgatást és a nyújtózkodást. Ma már a heggyógyulásért is sokat lehet tenni: e célra számos, speciális krém és készítmény áll rendelkezésre, amelyek elősegítik a hegesedést, a heg színének halványulását, csökkentik a duzzanatot. Mindezek ellenére nem ritka, hogy a vágás környéki bőr és idegek regenerálódása akár egy évig is elhúzódik, sőt, olyan is van, akinek több év kell hozzá.

Azt szokták mondani: ahhoz, hogy szülés után egy nő minden szempontból helyrejöjjön - vagyis visszarendeződjenek a szervei, fizikailag, hormonálisan és lelkileg is újra a régi legyen - nagyjából annyi időnek kell eltelnie, ameddig a terhesség tartott. Ez persze számos tényezőtől függ, attól kezdve, hogy mennyire viselte meg szervezetét a szülés, egészen addig, hogy szoptat-e, hogyan érintik a hormonális változások, lelkileg kiegyensúlyozott-e (küzd-e szülés utáni depresszióval), tud-e eleget pihenni. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy bármi hátráltatja abban, hogy szülés után megerősödjön és magára találjon, ne habozzon segítséget kérni, mert a teljes felépülés feltétele a testi-lelki egészség.