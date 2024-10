A műtőasztalon hallotta meg a szülő kismama, hogy el fogják altatni

„Ügyfelünk, Móni nem lehetett magánál, amikor megszületett a kislánya, de ezt nem tudta előre, így nem is tudott felkészülni a nehéz helyzetre” – írta meg múlt héten a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a 444 oldalán megjelent blogbejegyzésében. A jogvédő szervezet által bemutatott esetben az érintett kismama természetes úton szeretett volna szülni, bár tudatában volt annak, hogy előfordulhat: császármetszésre lesz szükség. Azt viszont nem tudatták vele előre, hogy ehhez el is fogják altatni, mert egy korábbi betegsége okán kockázatos lett volna helyi érzéstelenítést alkalmazni. Utólag hiába fordult a kórházhoz, traumatikus szülésélményét annyival intézték el: örüljön, hogy egészségesek a babájával. „Elaludtam nagy hassal, és arra ébredtem, hogy már nem egy testben vagyunk” – fogalmazta meg a történteket maga az érintett.

Az ügyből bírósági per kerekedett az édesanya és a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet között. Bodrogi Bea, a TASZ jogásza érvelése szerint egy szülés előtt álló nőnek akkor is joga van a teljes körű tájékoztatáshoz, ha egyébként nincs döntési lehetősége a beavatkozás kapcsán. Ezt – mint azt a Telex írja – a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletében meg is erősítette, a kórház azonban nem fogadta el a döntést, hanem a Kúriához fordult. Kedden aztán a harmadfokon eljáró Kúria is hatályban tartotta a másodfokú ítéletet. A bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte az egészségügyi intézményt. A Telex cikke szerint a döntés precedensértékű.

