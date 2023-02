"A menopauza utáni élet is lehet teljes. Elég, ha csak arra gondolok, hogy az élet kiszámíthatóbb lett, nem kell foglalkoznom a havi ciklussal, ráadásul abban a korban vagyok, amikor élvezhetem, hogy a gyerekeim felnőttek, a maguk útját járják."

"Arra, hogy az ösztrogén mennyire fantasztikus hormon, csak most, a hiányakor jöttem rá. De tudomásul kell venni, hogy a szervezetünk már kevesebbet termel belőle. Ugyanakkor oda kell figyelni az életmódunkra, és ha szükséges, változtatnunk kell a korábbi szokásainkon. A diéta, a testmozgás szerves része lett az életemnek."

"Amikor már benne voltam, akkor szembesültem vele, hogy alig tudok valamit a változókorról. Leginkább csak annyit, hogy ez egy olyan időszak a nők életében, amikor hőhullámok gyötrik őket nappal és éjjel egyaránt. Én leginkább a rendszertelen menstruációtól, az éjszakai izzadástól és álmatlanságtól szenvedtem. Hálás vagyok a nőgyógyászomnak, mert segített abban, hogy megtaláljam a nekem megfelelő gyógymódot."

Ahány nő, annyiféle történet. Mindenki másképp éli meg azt a korszakot, ami sokszor évekig is eltarthat. Fel lehet rá készülni, és előfordulhat, hogy meglepetésszerűen robbannak be az életünkbe a nem kívánt tünetek – ezek derülnek ki ugyanis, ha változókorban lévő nőket kérdezünk arról, hogyan élik/élték meg a változásokat. Milyen jeleknél jó résen lenni? Honnan tudhatjuk, hogy ez már bizony a változókor? Érdemes figyelni a testi és a lelki tünetekre is, mert ezek közül bármelyik jelentkezhet.

Testi és lelki tünetek: lehet, hogy nem vesszük észre?

Hőhullámoktól szenvedünk, izzadunk, fáradtnak és ingerlékenynek érezzük magunkat, alvási nehézségekkel küzdünk? Sokszor fáj a fejünk, migrén kínoz bennünket? Ezek is lehetnek a menopauza tünetei. Ahogy a gyakori fülzúgás, az ízületi merevség, a hirtelen fellépő erős szívdobogás, a visszatérő húgyúti fertőzések, a hüvelyszárazság, a csökkent nemi vágy is mind azt jelezheti, hogy beléptünk a változókorba. Figyelmeztető jel lehet a bőr állapotának változása: jelentkezhet szárazság és zsírosodás, sőt felnőttkori akné is. Szintén kellemetlen változásként élhetik meg a nők az arcszőrzet növekedését. A hajhullás, a hajszálak elvékonyodása is sokaknál tapasztalható. A menopauza fokozhatja egyéb problémák, például a csontritkulás vagy szívbetegség kialakulásának kockázatát is. A testi panaszok mellett esetleg jelentkező lelki tünetek sem kellemesek, érdemes ezekre is odafigyelni, és felismerni, hiszen lehet, hogy a változókort jelzik. A hangulatváltozások, a rosszkedv, az ingerlékenység szinte természetes velejárója ennek az időszaknak, ahogy a szorongás sem ritka, sőt az önbizalmunkat is kikezdhetik a testünkben ilyenkor zajló folyamatok, változások. Oda kell tehát figyelni a mentális egészségre is.

Jó hír viszont, hogy a testi és a lelki tüneteket is lehet enyhíteni életmódváltással, valamint az igazolt hatású patikai gyógynövényes készítmények is a segítségünkre lehetnek.

Remifemin Plus: hormon helyett gyógynövény

A petefészekhormonok fogyatkozása a lélekre is hatással lehet, nyugtalanságot, idegességet, ingerlékenységet, általános elégedetlenséget, szomorúságot vagy akár depressziót okozva. Nem törvényszerű, hogy mindenkinél jelentkeznek ezek a tünetek – de ha felütik a fejüket, érdemes beszélni róla, és megtalálni a gyógymódot is. Azért is jobb őszintén felvállalni ezeket az érzéseket, mert a családunk, a társunk támogatása, együttérzése is rengeteget számíthat.

Akár a korai, akár a később jelentkező tünetek esetén jó választás lehet a hormonmentes, gyógynövénykivonatokat tartalmazó Remifemin Plus tabletta. Ez a gyógyszer olyan esetekben is biztonsággal alkalmazható, amikor a hormonkezelés valamilyen ellenjavallat miatt nem adható. Nagy előnye, hogy hosszú távon is alkalmazható. A vény nélkül kapható, poloskavész- és orbáncfűkivonat kombinációját tartalmazó szer igazoltan csökkenti a verejtékezést, mérsékli a hőhullámokat, jobb alvást biztosít. A lelki tünetek megjelenésénél enyhíthet a nyugtalanságon, ingerlékenységen, a koncentráción és a szorongáson is.

Cikatridina hüvelykúp: a hüvelyszárazság ellensége

A hüvelyszárazság szintén olyan tünet, amelytől nagyon sok nő szenvedhet a változókor során. Nem nehéz felismerni, hiszen a szexuális együttlétek kapcsán, esetleg a nőgyógyászati vizsgálaton tapasztalt fájdalom, vagy a mindennapok során jelentkező diszkomfort, az irritáció, az égő, feszülő érzés is felhívja rá a figyelmet. A tünetek a hormonhiány következtében kialakult hüvelyhámsorvadásra vezethetők vissza, ezért a nőgyógyász – előnyeit és lehetséges kockázatát figyelembe véve – hormontartalmú készítményt javasolhat. A hormonterápia mellett azonban a növényi, hormonmentes készítmények használata is eredményes lehet.

A hormonmentes Cikatridina hüvelykúp például igazoltan hatásos segítséget jelenthet a panaszok enyhítésében. Bármilyen eredetű hüvelyszárazságra alkalmazható, a hüvely ismét síkosabb, rugalmasabb lehet, ugyanis helyreállítja a hüvely nedvességtartalmát, erősíti a szövetek szerkezetét és tápanyagellátását, serkenti a szöveti regenerációt. A panaszoktól függően tartósan is használható, a hosszú távú alkalmazásának nincs ellenjavallata. A hüvelykúp önállóan is használható, de a külső genitáliák (a szeméremtest) szárazsága esetén Cikatridina kenőcsel kombinálva is bevethető.

Cikatridina kenőcs: helyreállítja a kiszáradt, sérült szöveteket

Míg belsőleg érdemes a hüvelykúpot alkalmazni, külsőleg, vagyis a szeméremtest területén bátran alkalmazható a hidratáló, hámosító és puhító összetevőket tartalmazó Cikatridina kenőcs. A kenőcsben megtalálható hialuronsav, édesmandula- és a szilikonolaj ugyanis kiválóan alkalmas a hámsérülések kiegészítő kezelésére. Irritációk és pirosodások enyhítésére is hatásos a hüvelybemenet körül, ahogy például epilálás után is megnyugtathatja a bőrt.

Egyszerű a használata: finom, masszírozó mozdulatokkal vigyük fel az érintett területre. Fontos, hogy mossunk kezet a készítmény alkalmazása előtt és után is. Ha az orvos másképp nem rendeli, naponta két-háromszor is alkalmazható. Az alkalmazás időtartama a tünetek változásától függ, nagy előnye, hogy hosszan tartó kezelésre is használható.



