Jelek, hogy a férfi rosszul alszik éjszaka – Rejtélyes panaszok oka lehet a kialvatlanság

Alvás során szervezetünk takarékműködésre kapcsol, pihen. Ha az alvás nem megfelelő minőségű, vagy nem elegendő, az több egészségi problémához vezethet. A kialvatlanság nappali fáradtságot és álmosságot okoz, negatívan befolyásolja a hangulatot, a memóriát, a koncentrálást. Akár depresszióhoz is vezethet, rontja a munkahelyi teljesítményt, növeli a balesetek kockázatát. Az emberek legalább 30 százalékánál fordul elő orvosi segítséget igénylő alvászavar.

Tünetek, amelyek alvászavarra utalnak

Az érintett sokszor nem is tudja, hogy alvászavara van, viszont érdemes gyanakodni:

ha hiába fekszik le időben, nem jut elég minőségi alváshoz,

ha sok időbe telik, mire elalszik,

ha többször is felébred alvás közben,

ha bár átalussza az éjszakát, másnap mégis fáradt.

Alvászavarok mindkét nemnél előfordulhatnak, és általában idősebb korban jelentkezhetnek. Ugyanakkor életmódbeli szokások is vezethetnek a kialakulásukhoz, ezért már a fiatalok is megtapasztalhatják a rossz minőségű alvás következményeit. Férfiaknál általában a következő állapotok a gyakoriak a Sleep Education szerint.

Alvási apnoé

Az alvási apnoé légzéskimaradást jelent alvás közben. A problémának két fajtája van: az egyik az úgynevezett centrális apnoé, amelynél az agy nem adja ki a légzési parancsot. Ez a típus agyi keringészavaroknál vagy szívbetegségeknél fordul elő, és jóval ritkább, mint a népegészségügyi jelentőségű obstruktív apnoé, amelynél a garat záródik el. A problémát gyakran a horkolás jelzi.

Sokszor az érintett nem tudja, hogy alvási apnoéban szenved. Fotó: Getty Images

Narkolepszia

A narkolepszia az alvás-ébrenlét szabályozásának egyik zavara. Az érintett általában állandóan fáradtnak és álmosnak érzi magát, és leküzdhetetlen nappali alvásrohamai vannak. Utóbbiak néhány másodpercig vagy percig tartanak. Az állapotnak csak tüneti kezelése létezik, gyógyszerekkel és terápiákkal jelentősen javítható az érintett életminősége.

Cirkadiánritmus-zavarok

Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai során a cirkadián (naponta ismétlődő) ritmusos aktivitást vezérlő agyi központok rendellenes működése miatt a pácienst nappal, nem kívánt időpontokban nyomja el az álom. Ilyen panaszokat okozhat a többi között a több műszakos munka, vagy az időzónák átrepülése hosszú repülőutak alkalmával. Utóbbi esetben beszélünk jetlagről.

Nem megfelelő alvási rutin

Bizonyos rossz szokások miatt is lehet rossz minőségű az alvás, és ezért nehéz nap közben ébernek lenni, illetve kipihentnek sem érzik magukat az érintettek. Viszont itt olyan szokásokról van szó, amelyeken tudunk változtatni, például az alkohol- és a koffeinfogyasztás visszafogásával. Az is segíthet, ha mindennap ugyanabban az időben kelünk és fekszünk le.