Tünetek, amelyek szájüregi rákot jelezhetnek

Magyarországon közel 3 ezer embernél diagnosztizálnak szájüregi rákot, illetve a betegségcsoport több mint ezer halálesetért felelős évről évre. Ez utóbbi szám magas, tekintve, hogy a szájüregi daganatok korai stádiumban felfedezve többnyire jól gyógyíthatók. Emiatt is fontos tehát, hogy félévente elmenjünk fogorvoshoz – akár tünetmentesen is. Ha viszont valamilyen okból elmarad a rendszeres ellenőrzés, akadnak olyan korai jelek, amelyek rákra utalhatnak, illetve amelyeket otthoni önellenőrzés során magunk is könnyen felfedezhetünk – hívja fel a figyelmet dr. Michael Ho, a Leedsi Egyetem arc- és szájsebésze a The Conversation oldalán megjelent cikkében.

Egyes tünetekkel fontos mihamarabb fogorvoshoz fordulni. Fotó: Getty Images

A szájüregi daganatok főbb figyelmeztető tünetei:

fekélyek a szákban, amelyek három héten belül sem gyógyulnak

csomók, duzzanatok bárhol a szájban, az állkapcson és a nyak területén, amelyek több mint három héten át tapinthatók

újonnan képződött vörös vagy fehér foltok a szájüregben

a nyelv vagy a száj bármely más területének érzékkiesése

ismeretlen okból fellépő foghullás

krónikus torokfájás, amely hat hetet meghaladó ideig tapasztalható

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a szájüregi daganatok mintegy fele megelőzhető lenne. Mint azt Ho doktor írja, egyes életmódbeli tényezők jelentősen fokozzák a rosszindulatú elváltozások kialakulásának kockázatát. E körbe tartozik a dohányzás, illetve egyéb típusú dohánytermékek használata, az alkoholfogyasztás és az egészségtelen étrend. Az orális szex útján terjedő HPV-fertőzés ugyancsak összefüggésbe hozható szájüregi daganatos megbetegedésekkel.