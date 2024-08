Négy tünet, amely segít felismerni a petefészekrákot

Akárcsak általában véve a rosszindulatú daganatos megbetegedéseknél, úgy a petefészekrák esetében is jelentősen meghatározza a kezelési lehetőségeket és gyógyulási esélyeket, hogy milyen stádiumban ismerik fel a problémát. Mint azt Jenny Doust klinikai epidemiológus, az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója írja a The Conversation oldalán, amennyiben a diagnózis felállításakor a tumor még csak a kialakulási helyére korlátozódik, úgy – egyesült államokbeli felmérések szerint – az ötéves túlélési arány 92 százalékra tehető. Ezzel együtt az érintett betegek több mint felénél már csupán áttétes stádiumban derül fény a betegségre. Ha a rák a környező nyirokcsomókra is átterjedt, úgy az ötéves túlélési ráta 72 százalékra csökken, ha pedig már távoli áttéteket is adott, akkor mindössze 31 százalékra.

Magyarországon a petefészekrák az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat a nők körében. Évente mintegy 1300-1500 új megbetegedést diagnosztizálnak itthon, zömében 40-45 éves kor felett, és a betegség minden évben megközelítőleg 700 halálesetért felelős.

A korai felismerést nagyban megnehezíti, hogy a petefészekrák eleinte jellemzően tünetmentes, illetve később is olyan panaszokat vált ki, mint a fáradtság, székrekedés és a menstruációs változások, amelyek hátterében számos más kiváltó tényező is meghúzódhat. A méhnyakrákszűrés nem alkalmas a petefészekrák kimutatására, ahogy a kismedencei vizsgálatok sem feltétlenül megbízhatóak e téren. A petefészekrák-szűrés eredményessége is vegyes képet mutat az eddigi tapasztalatok alapján. Egy, az Egyesült Királyságban több mint 200 ezer nő bevonásával lefolytatott kísérlet például nem igazolta, hogy a széles körű szűrés révén csökkenteni lehetne a halálesetek számát.

Egy, az International Journal of Gynecological Cancer című folyóiratban most megjelent új kutatás azonban merőben eltérő megközelítést alkalmazott, és az eredményei bizakodásra adhatnak okot.

A többi között a tartós hasfeszülés, puffadás is petefészekrákra utalhat. Fotó: Getty Images

Mit találtak a kutatók a petefészekrákról?

A vizsgálat 2015 júliusa és 2022 júliusa között zajlott összesen 24 brit kórházban. A 16 és 90 év közötti páciensek közül összesen 2596 nőt toboroztak a kutatók, akiket arra kértek, hogy nagyon ügyeljenek az alábbi négy tünetre:

tartós hasi feszülő érzés (sokan puffadásként írják ezt le)

hamar fellépő teltségérzet evés közben, illetve étvágytalanság

kismedencei vagy hasi fájdalom (amely akár emésztési problémának is tűnhet)

gyakori és sürgető vizelési inger

Azokat a résztvevőket, akik a felsorolt tünetek közül legalább egyet tartósan vagy gyakran tapasztaltak, két héten belül megvizsgálta egy nőgyógyász. Összesen 1741 nő fordult ilyen módon orvoshoz, akiknél laborvizsgálatot végeztek első lépésként, azon belül is az úgynevezett CA-125 szintjét mérve. Ez egy tumormarker, amelynek kóros szintje petefészekrákra utalhat. Kedvezőtlen laboreredmény esetén a kísérleti alanyokat beutalták hüvelyi ultrahangvizsgálatra.

Összességében a kutatásból kirajzolódott, hogy ez a fajta megközelítés hatékonyabb a petefészekrák korai felismerése terén, mint a tünetmentes nők széles körű szűrése. Az említett négy tünet miatt orvoshoz forduló nők 12 százalékánál diagnosztizálták a megbetegedést, illetve 6,8 százalékuknál annak legagresszívabb, messze a legtöbb halálesetet kiváltó formáját, magas fokú savós petefészekrákot. Ráadásul ez utóbbi csoport tagjainak negyedénél még korai stádiumban sikerült elcsípni a problémát, ami lehetőséget adott a betegség hathatós kezelésére. Az érintett nők 95 százaléka esett át műtéten, 77 százalékuk kemoterápián. Átlagosan tízből hat beteg szervezetéből sikerült teljes mértékben eltávolítani a rosszindulatú elváltozást.

Jenny Doust szerint az eredmények arra utalnak, hogy lehetséges még azelőtt felismerni és kezelni a petefészekrákot, hogy szétterjedne a szervezetben. Egyszersmind rámutatnak, miért fontos, hogy minden nő ismerje a kórkép jellemző tüneteit, legfontosabb intő jeleit. „Sok nő továbbra sem ismeri a petefészekrák tüneteit. A tanulmány azonban azt mutatja, hogy ezek felismerése jelentősen segíthet a korai felismerésben és kezelésben” – hangsúlyozza a szakember.