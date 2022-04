A cukorbetegség árulkodó előjelei

Nemcsak magát a diabéteszt, hanem a megelőző állapotot is komolyan kell venni. Kezelés nélkül ugyanis könnyen 2-es típusú cukorbetegség lehet a vége. A Cukorbetegközpont diabetológusa, Dr. Borús Hajnal tanácsaival viszont elkerülhetjük, hogy nagyobb baj legyen.

Árulkodó előjelek

A prediabétesz kóros állapot, amely során a vércukorértékek még nem érik el a diabétesz diagnózisához szükséges határt, ám a normálisnál már magasabb tartományban mozognak. Ennek leggyakoribb oka a helytelen életmód: az érintettek nagy része nem mozog eleget, egészségtelenül táplálkozik, és ezekhez nem ritkán még túlsúly is társul.

Sok esetben meg lehetne előzni a diabétesz kialakulását.

A prediabétesz egy jelzés arra, hogy az érintett a cukorbetegség kapujában áll. Ilyenkor még van lehetőség változtatni: néhány szabály betartásával a páciens nemcsak a közérzetén javíthat, hanem az elindult folyamatot is visszafordíthatja. A helytelen életvitel folytatásával viszont szinte borítékolható a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása.

Az életmódváltás fontossága

Bár a legegyszerűbb megoldásnak a gyógyszerszedés tűnhet, az első és legfontosabb ilyenkor is az áttérés az egészséges életmódra. A prediabétesz (IR, IGT vagy IFG) kezelése tehát a személyre szabott diétával és a rendszeres testmozgás bevezetésével kezdődik. Vizsgálatok szerint akik időben cselekednek, akár 60 százalékkal csökkenthetik a cukorbetegség kialakulásának esélyét. Ezen kívül hasznos lehet a stresszfaktorok mérséklése, valamint az egészséges cirkadián ritmus betartása is.

Mi kerül a tányérra?

A diétán kívül jelentősen csökkentheti a vércukorszintet a rendszeres mozgás bevezetése is. Edzés során ugyanis több glükózt használ fel a szervezet, és csökken az inzulinigény is.

A helyes életmód egyik pillére a személyre szabott diéta. A cukor és a finomított liszt elhagyása mellett a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátok megfelelő napszaki elosztása a legfontosabb. Érdemes elsajátítani néhány főzési praktikát, amely lassíthatja a felszívódást - kerülni kell például a pürésítést, a habaráshoz pedig inkább teljes kiőrlésű liszt használata ajánlott. Figyelni kell továbbá a rejtett cukrokra, és jobb lemondani a túlzottan feldolgozott élelmiszerekről is. A diétás tanácsokat betartva nem emelkedik túlzott mértékben a vércukorszint, így az úgynevezett éhségrohamok is elkerülhetők. Ennek hatására pedig a beteg testsúlya is normalizálódhat.

Ha mindez nem segít

Ha az életmódváltás és a célzott táplálékkiegészítők nem hozzák meg a várt hatást, gyógyszeres kezelést javasolhat az orvos. Ha az értékekben javulás mutatkozik, a gyógyszer előbb-utóbb elhagyható. A diétát és a mozgást azonban ettől függetlenül folytatni kell, hogy megelőzhessük a 2-es típusú diabétesz kialakulását.