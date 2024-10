Így dolgozik egy holttestkereső kutya

„A rendőrség egyik legmókásabb kutyája igencsak kemény munkát végez: holttesteket keres” – kezdte Facebook-posztját a Zsaru Magazin. Mint írták, a kicsit önfejű Zina egy springer spániel, aki igazi rosszcsont, ám fáradhatatlan holttest- és holttestrészkereső.

Zina egy springer spániel, aki igazi rosszcsont, ám fáradhatatlan holttest- és holttestrészkereső. Fotó: Szabó Gabriella / Zsaru Magazin / Facebook

Komolyan veszi a munkáját

Zina kutyavezetője Stein Mária alezredes, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Technikai Osztály Bűnügyi Kutyavezetői Alosztály kutyavezetője és kiemelt főnyomozója, aki kriminálkinológus szakértő is egyben.

… (Zina) igazi kanapékutya, a család kedvence, ám kitűnően végzi a dolgát is. Ahol megjelenik, ott persze felrobban a cukiságbomba, de Zina nem igazán barátkozik. A bemutatókon is távolságtartó, miképpen a kollégákkal sem pajtáskodik, akik ennek ellenére nagyon szeretik” – fogalmaztak a bejegyzésben.

6 ilyen különleges kutya van itthon

Az országban nagyjából hat holttestkereső eb és kutyavezető dolgozik, munkájuk száma pedig igencsak változó. Időnként szerencsére kevesebb a feladatuk, de például a Hableány-katasztrófa után ők is végigjárták a Duna Budapesttől lefelé futó szakaszának mindkét partját, de dolgoztak a Szita Bence-ügyön, és még számos olyan eseten is, amely nagy sajtóvisszhangot váltott ki.

Ez a feladat persze nem hangzik túl lélekemelőnek, Stein Mária szerint azonban egy-egy holttest megtalálása bizonyos értelemben megnyugvást ad a családnak, nagyban segíti továbbá a nyomozást is. Az alezredes azt is elárulta, hogy az ő legemlékezetesebb ügye az volt, amikor egy házban kerestek egy régóta eltűnt nőt, és a kutya meg is találta a nő mumifikálódott holttestét, mégpedig egy farakás alatt.