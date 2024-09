A foci mentette meg az öngyilkosságtól, most világcsúcsot döntött

A Connecticut állambeli Hartfordban élő Wu ma egy egészségügyi biztosítónál dolgozik értékesítőként, illetve a másodosztályban szereplő Hartford Athletic labdarúgócsapatánál a szurkolói bolt értékesítőjeként. „Mindig is szenvedélyesen rajongtam a futballért, és rengeteget gyakoroltam a dekázós trükköket és a freestyle focit” – árulta el a Guinness Világrekordoknak nyilatkozva. Hozzátette, hogy először a csapattársai mutattak neki egy internetes videót, amelyben valaki a futópadon dekázással próbálkozik, de végül leesik a gépről. Wu a felvétel láttán úgy döntött, bebizonyítja a barátainak, hogy igenis lehet ezt jól csinálni.

„Nagyon megihletett a dolog, mert amikor fiatalabb voltam, kis híján eldobtam az életem. Most viszont ki akartam hozni a legtöbbet a képességeimből, és be akarta bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok nagy dolgokat véghez vinni. Ezenkívül másokat is szerettem volna inspirálni azzal, hogy megmutatom nekik, hogy bárki képes lehet túljutni a nehézségein” – fogalmazott a fiatal férfi. Azt is elárulta, hogy ázsiai származásúként az iskolai évei alatt a rasszizmussal is meg kellett küzdenie. „Az általánosan elterjed sztereotípiák miatt gyakran hallottam az emberektől, hogy az ázsiaiak csak a matematikában jók. Meg akartam mutatni nekik, hogy sportolóként is megállom a helyen. Végül négy évig játszottam a középiskolai focicsapatban, egy éven keresztül pedig én voltam a csapatkapitány” – mondta.

Kitért rá, úgy tudott túljutni a mindennapos küzdelmeken, hogy a futball révén talált magának egy szenvedélyt. Saját esetével pedig másokat is szeretne segíteni, akik hasonló gondokkal küzdenek. Kifejtette, a rekorddöntés napján nagyon ideges és izgatott volt. Később aztán éppen munka közben kapta meg az értékesítést, hogy hitelesítették a kísérletét, és ő azonnal izgatottan osztotta meg az örömhírt a kollégáival. „Az volt az egyik legjobb érzés ebben, hogy tudtam: minden pozitív és negatív élményemre szükségem volt, hiszen azok együttesen vezettek el ehhez a nagyszerű pillanathoz és sikerhez” – húzta alá Wu.

Borítókép: Guinness World Records