Otthon mászta meg az Everestet, világrekorder lett

Mondhatni tehát, hogy a fiatal férfi otthon mászta meg a világ legmagasabb hegycsúcsát, sőt, le is ereszkedett róla. Mindez 22 órába, 57 percbe és 2 másodpercbe telt neki – írja múlt heti közleményében a Guinness Világrekordok, amely immár hivatalosan is világcsúcsként ismeri el a teljesítményt. A rendkívüli kihívást jótékonysági cél vezérelte: Greasly egy öngyilkosság-megelőző szervezetnek gyűjtött pénzt az akcióval, amelyet élőben közvetített Youtube-csatornáján. A nagy lépcsőzés 2021 szeptemberében zajlott.

„Azért döntöttem a rekordfelállítás mellett, mert korábban senki sem csinált hasonlót, legalábbis nem a tengeriszint magasságán. Emellett szerettem volna pénzt gyűjteni az öngyilkosság prevenciójára, ezért azt találtam ki, hogy egyesítem a két célt egyetlen nagy céllá. Éppen a koronavírus-pandémia vége felé jártunk, én pedig rengeteg mentális problémával küzdöttem, ezért is állt nagyon közel a szívemhez ez a fajta jótékonyság” – árulta el az újdonsült rekorder. Végül összesen 409 dollár és 85 cent (akkori árfolyamon számolva mintegy 120 ezer forint) gyűlt össze, amelyet Greasly az Amerikai Öngyilkosság-megelőző Alapítvány számára ajánlott fel.

A kihívás célja tehát az volt, hogy addig lépcsőzik fel és le, amíg mindkét irányban teljesíti a több mint 8800 méteres szintemelkedést és -süllyedést. Bármikor tarthatott szükség esetén szünetet, de a stopper addig sem állt le. Ezenkívül úgy döntött, hogy nem használja a korlátot, elvégre a Himaláján sincs kapaszkodó. A lépcsőmászás nyomon követésére egy számítógépes programot is írt, amely minden alkalommal frissítette a megtett távot, amikor a lépcső aljára érve megnyomott egy gombot.

Amikor közel 23 óra után megtette az utolsó körét, izzadtságban úszva még viccesen megjegyezte, hogy megy egy kanyart egyfajta örömünnepként. Abból is leérve viszont fáradtan rogyott össze a padlón, közben levegő után kapkodott. Felesége, Aleta néhány órával később készített egy újabb videófelvételt férjéről, amint fájdalmában sántikál a házban. Greasly ekkor már képtelen volt behajlítani a térdét, hozzátéve, hogy „holnapra ez csak rosszabb lesz”. Felesége még akkor is csak viccesen heccelte, amint igyekezett magát nyújtott lábakkal még egyszer felhúzni a lépcsőn, hogy be tudjon feküdni pihenni az ágyába az emeleti hálószobájukban.