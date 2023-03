Nem segítettek az öngyilkoson: emberölés az ítélet

Az idős asszony több betegség miatt is orvosi kezelés alatt állt, ezek azonban nem veszélyeztették közvetlenül az életét. Ugyanakkor fokozott betegségtudat gyötörte, és véget akart vetni szenvedéseinek – számolt be róla a Népszava. Első alkalommal 2020 márciusában kísérelt meg öngyilkosságot elkövetni úgy, hogy szándékosan túladagolta az inzulinját. Férje is fia ekkor orvost hívott hozzá, a szakszerű segítség révén pedig sikerült megmenteni az életét. Az eset után viszont az asszony többször is nyomatékosította, hogy meg akar halni, ezért arra kérte hozzátartozóit, hogy amennyiben újra öngyilkosságot kísérelne meg, ne próbálják őt ebben meggátolni. A két férfi igyekezett lebeszélni szándékáról a nőt, de végül elfogadták az akaratát.

Emberölésért ítélték el a két férfit, akik nem akadályozták meg hozzátartozójuk öngyilkosságát.

Az asszony 2021. június 4-én ismét szándékosan túladagolta a gyógyszerét, majd befeküdt az ágyába. Férje már úgy talált rá, hogy nem volt eszméleténél, és hamarosan fia is hazaérkezett éjszakai műszakos munkájából. Tudták, hogy mi történhetett, ezért – betartva korábbi ígéretüket – nem hívtak segítséget a nőhöz, aki öt órával később meghalt. A két férfi ezután részletes beismerő vallomást tett a rendőrségen. Az asszony búcsúlevelet is hátrahagyott, továbbá az orvosszakértők és a tanúk is a két férfi vallomását erősítették. Az ügyészség emberölés miatt emelt vádat a segítséget elmulasztó családtagok ellen.

Első fokon a Szekszárdi Törvényszék mindkét férfit két-két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Az ügyészség súlyosbításért – a vádlottak cselekedetének társadalmi veszélyességére hivatkozva letöltendő szabadságvesztésért –, a vádlottak enyhítésért fellebbeztek, arra hivatkozva, hogy nem emberölés történt, hanem segítség elmulasztása, amelyet a törvény kevésbé súlyosan büntet. A Pécsi Ítélőtábla végül javarészt helybenhagyta a törvényszék ítéletét, és újra emberölésben mondta ki bűnösnek a két férfit.

