Nagy bajt okozhat egy karcos serpenyő

Akár anyagi, akár érzelmi okok miatt ragaszkodunk karcos serpenyőinkhez, nem érdemes. Ezt támasztja alá Dr. Poonam Desai TikTok-videója is: a New Yorkban praktizáló orvos ezeknek az eszközöknek a veszélyeire hívta fel a figyelmet, és elárulta, ő miért dobja ki őket - írja a Daily Mail.

Komoly bajt okozhatnak az összekarcolódott serpenyők. Fotó: Getty Images

Dr. Desai hangsúlyozta, hogy a tapadásmentes serpenyőkből mikroműanyagok milliói szivároghatnak ételeinkbe. Ezek „megzavarhatják a szervezet hormonális egyensúlyát, termékenységi problémákat okozhatnak, és még a rák kockázatát is növelhetik” – mondta.

Apró karcolás, milliónyi részecske

Egy korábbi ausztrál tanulmány szerint a serpenyő felületén keletkezett egyetlen karcolással több millió mikroműanyag kerülhet az élelmiszerekbe és az otthonokba. A kutatók fényhullámokkal mérték a mikroszkopikus részecskéket, és megállapították, hogy egyetlen öt centiméteres karcolás a teflonserpenyőn - esetleg egy spatula vagy kanál által - akár 2,3 millió mikroműanyagot is kibocsátott. Összességében pedig több mint 9000 műanyagrészecske szóródott szét a serpenyőben.

Dr. Desai elmondta azt is, hogy ő is kerüli a kerámia bevonatú serpenyők használatát, mert, idézzük: „alumíniumréteg van alatta, és az alumínium beszivároghat az ételeinkbe”. A tisztán kerámia serpenyők általában biztonságosabb alternatívának számítanak a tapadásmentes serpenyőkkel szemben, mivel nem tartalmaznak a környezet által lebonthatatlan, örök vegyi anyagoknak is nevezett perfluor-alkil anyagokat (PFA-k) vagy fémeket.

Mi történik, ha a PFA-k bekerülnek a szervezetbe?

Ha valaki perfluor-alkillal szennyezett ételt eszik, a részecskék hosszú ideig a szervezetben maradnak, mivel nagyon lassan távoznak a vizelettel. A Daily Mail azt írja, közel egy évtizedig tart, míg az emberi testben lebomlanak.

Az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) nem állapított meg felső határértéket arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet az ételekkel biztonságosan elfogyasztható PFA-k maximális értéke, de a kutatók azt javasolják, hogy mi, fogyasztók ügyeljünk tudatosabban arra, hogy milyen típusú termékeket használunk.