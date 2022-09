Minden állattartó ágazatban állománycsökkenésre és az állati termékek további drágulására számítanak a magyar gazdák. Az árakat már nem csupán a takarmányárak hajtják felfelé, hanem az elszálló rezsi- és üzemanyagköltségek is, de még a csomagolóanyag is drágul.

Jön a 100 forintos tojás év végére. Fotó: Getty Images

"A logisztika, a vegyszer, a munkaruha, de még a szennyvízköltség is kiszámíthatatlanul és folyamatosan emelkedik” – mondta a Telexnek Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint a legnagyobb gond Magyarországon a takarmány-hiány, vagyis nincs elegendő mennyiségű és minőségű takarmány. Ha van, az pedig folyamatosan drágul. A takarmányhelyzet már a háború előtt sem volt különösebben kedvező, már 2020 végén kilőttek az árak, miután az akkori termés több kulcsfontosságú agrárországban is kedvezőtlenül alakult az aszály miatt.

A dráguló takarmány és az energiaárak növekedése a baromfitartókat is sújtja, várhatóan itt is csökken majd az állomány. Mint arról beszámoltunk, szakértők szerint év végére 100 forint környékére drágulhat a most 65-70 forint körüli tojás is.

