Ez kell a következő globális járvány kezeléséhez

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Világbank által 2018-ban létrehozott független csoport, a GPMB szerint „a világ kapacitása egy esetleges új pandémiás fenyegetés kezelésére továbbra sem megfelelő”. Értékelésük szerint a koronavírus-járvány hatására történt némi előrelépés, de egyes országok visszafogták felkészülésüket a hasonló válságokra történő gyors reagálásra, más országokban pedig alig történt valami haladás.

A világ nincs felkészülve egy következő globális járványra. Fotó: Getty Images

Így lehetne javítani a felkészültséget

A szervezet a válsághelyzetekre való globális felkészültség javítására számos javaslatot és ajánlást fogalmazott meg. Hangsúlyozták, hogy az egyes országoknak javítaniuk kell a megbetegedések észlelésén, hogy már kezdeti szakaszban fel tudják fedezni a betegségeket. Emellett az adatgyűjtés és elemzés megerősítésére is szükség van.

A szegényebb országoknak pénzügyi támogatásra és adósságátütemezésre van szükségük ahhoz, hogy forrásokat tudjanak előteremteni a feladathoz. A jelentés szerzői egyúttal a pandémia megelőzésére és a felkészültség javítására tervezett 10 milliárd dolláros alap feltöltését sürgették.

A bizalomhiány csak hátráltat

A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy az új gyógyszerek kutatása és fejlesztése nem összpontosulhat néhány országra, ahogyan az a koronavírus-világjárvány esetében történt. A GPMB horvát társelnöke, Kolinda Grabar-Kitarovic hangsúlyozta továbbá, hogy a civil társadalmat is be kell vonni a felkészülésbe, mert az országok hatóságai és a lakosság közötti bizalomhiány megnehezítheti a járvány megelőzését és leküzdését.

Jövőbeli biztonságunk az érdemi reformoktól és a legmagasabb szintű politikai elkötelezettségtől függ” – jegyezte meg Grabar-Kitarovic.