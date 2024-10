Rég nem látott drágulás várható a fővárosi ingatlanpiacon

Az állampapírokból és nyugdíj-megtakarításokból nagyjából 1000 milliárdos pénzeső hullhat az ingatlanpiacra, ami főleg a budapesti és a nagyobb városokban lévő házakba és lakásokba mehet majd. Ennek következményeként évek óta nem tapasztalt, legalább 10-15 százalékos áremelkedés várható jövőre az ingatlanpiac ezen szegletében - írja a Telex az ingatlan.com friss elemzése alapján.

Több tényező is felfelé hajtja az árakat

Az elemzés szerint a drágulás már érezhető, az egy évvel korábbihoz képest augusztusban 6,5 százalékkal, szeptemberben viszont már 6,7 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Magyarországon. Ez azonban nem egyenletesen oszlott el: míg Budapesten 9,1 százalékos drágulást tapasztaltak, Észak-Magyarországon már csak 1,8 százalék volt a drágulás.

Legalább 10-15 százalékos áremelkedés várható jövőre az elemzők szerint. Fotó: Getty Images

Az árakat több tényező is felfelé irányítja a következő időszakban. Jövőre, és főleg a 2025-ös év első felében a magyar állam több ezermilliárd forintot fizet ki az állampapír-tulajdonosoknak kamatként, illetve az eredetileg befizetett tőkéjük törlesztéseként. A szokásos éves lakáspiaci forgalom harmadának-negyedének megfelelő 1000 milliárdos extra pénzeső főként Budapesten és a nagyvárosokban csapódhat le.

A kormány ezen kívül nemrég jelentette be, hogy egy jogszabály-módosítással lehetővé teszik, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakban tartott megtakarításokat az emberek lakáscélokra is elkölthessék. A pontos szabályok még nem derültek ki, de valamennyivel ez is hozzájárulhat majd a dráguláshoz.