Nagyot drágul a Balaton idén

Már a nyitásra készülnek a balatoni büfések, elkezdték a karbantartásokat, de az alapanyagok beszerzése is folyamatban van. A legtöbben úgy tervezik, hogy húsvétkor már fogadják a vendégeket, akik nagy valószínűséggel már nem a tavalyi árakkal találkoznak a büfékben - írja a Sonline.

Elfelejthetjük az 1500 forintos menüt

"A fővárosban 30-40 százalékos drágulás tapasztalható, a balatoni éttermekben 25-30 százalékos emelkedésre kell számítani, az 1500 forintos napi menüt el kell felejteni" - jegyezte meg Makkos Péter, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége fonyódi térségének elnöke. Kiemelte: ha az árstop nem marad, akkor az étolaj ára legalább duplájára emelkedik, és ezt be kell építeni például a lángos árába is. Nemcsak az alapanyagok, hanem az üdítők és az alkoholos italok árai is emelkedtek.

A tavalyi évhez képest jelentős drágulásra számíthatunk a Balaton partján. Fotó: Getty Images

A közüzemi díjak drágulása, a szakmunkás minimálbér emelése és a munkaerőhiány sem kedvez a balatoni vendéglátásnak. A vendéglátósok a diákmunkások megnövekedett számában bíznak, akik az szja-mentesség miatt 15 százalékkal több bért tehetnek zsebre - mondta a lapnak a szakember.

Szakértők azt valószínűsítik, hogy pár héten belül 20 százalék feletti áremelkedés jöhet a húsnál, kenyérnél, tejnél. Csak az árstopos termékek ára maradhat változatlan.