Két hét múlva elszabadul a hús ára

Mint arról beszámoltunk, az orosz-ukrán háború miatt óriási energia- és élelmiszerválság köszönhet Európára. Magyarországon szerencsére nem lesz élelmiszerhiány, mivel önellátók vagyunk gabonából, de a termények, takarmány, műtrágya, illetve más élelmiszer-alapanyagok drágulását nem lehet feltartóztatni a határon. Olyannyira, hogy az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők kiugró, 20 százalék fölötti húsáremelést valószínűsít heteken belül. A Növekedés szerint a húsféleségek akár 30-50 százalékkal is drágulhatnak a következő időszakban.

Fotó: Getty Images

Az alapanyagok mellett a munkabér-, az energia-, a csomagolóanyag-, a karbantartási és a szállítási költségek is számottevően növekedtek, így az iparági vállalkozások rendkívül szoros présben találták magukat. Legnehezebb helyzetben a gabona-, a tej-, a sertés- és a baromfiipari társaságok kerültek. Noha a korábban felvásárolt terményekkel, illetve megkötött szerződésekkel még "olcsóbb" keretek között lehetett tartani, de a készletek felhasználása után a drágulási hullám most már egyre több céget érint közvetlenül is.

A kormány árstopja májusig tart,. Mint arról beszámoltunk, a 2,8 százalék zsírtartalmú UHT-tejnél, a BL 55-ös finomlisztnél, a sertéscombnál, a csirkemellnél, csirkefarhátnál, az étolajnál és a kristálycukornál a tavaly október 15-i szinteken kell rögzíteni az árakat. Az élelmiszerárak drágulása az infláció egyik fontos eleme. A KSH statisztikái szerint a fogyasztói árak márciusban átlagosan 8,5 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül pedig - 13 százalékkal - az élelmiszerek drágultak leginkább.