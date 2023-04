Hőlégballonból inthetnek búcsút a gyógyult gyerekek

Eleinte napos, száraz idő várható, majd délután megvastagszik a felhőzet, és záporok is lehetnek. Élénk lesz a délkeleti szél, Délutánra 14, 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kettősfronti hatás érvényesül, különösképpen a nap második felétől. Eleinte csak a fokozottan érzékenyeknél, később már másoknál is felléphet fejfájás és vérnyomás-ingadozás, emellett az ízületi bántalmak is fennállhatnak. A páratartalom növekedésével együtt fokozódhatnak a légzőszervi panaszok. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: