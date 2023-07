Ő az első kutya, akit beengedtek a szülőszobába

A világon először engedtek kutyát a szülőszobába a múlt héten, a nagy-britanniai Milton Keynes Egyetemi Kórházban. Belle, a kétéves staffordshire bull terrier mindazonáltal nem egy akármilyen kutya: képzett segítő, aki autizmus spektrumzavarral élő gazdájának tette elviselhetővé a szülés megpróbáltatásait.

„Mielőtt Belle beköltözött, a betegségem miatt nem szerettem elhagyni az otthonunkat. Volt, hogy hónapokig az utcára sem léptem ki – még orvoshoz, vagy vásárolni sem” – idézi a BBC cikkében Amee Tompkinst, aki elárulta, négylábú segítője nem csak a mentőben és az előkészítőben, de a császármetszés alatt végig mellette lehetett.

Ahhoz, hogy a brit kórház kutyát engedjen – mégha segítőt is – egy meglehetősen zsúfolt és zajos műtőbe, Belle-nek is bizonyítania kellett rátermettségét. Előzetesen szakemberek vizsgálták a kutya reakcióit a műtőben, valamint azt látva, hogy gazdájának fájdalmai vannak. Miután Belle átment a vizsgán, zöld utat kapott a kórháztól is.

„Már a puszta jelenléte segített abban, hogy jobban érezzem magam. El tudta terelni a figyelmemet arról, ami velem, körülöttem zajlik” – mondja Amee, majd hozzáteszi, Belle születésétől kezdve egy kedves, szeretetre méltó kutya, aki megérdemel minden elismerést.

