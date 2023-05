Ettől lehet sokaknak kellemetlen a szex

Csípő, viszkető, égő érzés az intim régióban – talán nincs is olyan nő, aki az életének egy szakaszában ne szenvedne ezektől a kellemetlen panaszoktól. A hüvelyben érzékelt kellemetlenségek hátterében fertőzések, illetve a hüvelyszárazság is állhat. A két probléma sokszor hasonló tüneteket produkálhat, kezelésük ugyanakkor eltérő, ezért fontos tudni, hogy mi a panaszok kiváltó oka.

Hüvelyszárazság: nem csak a nemi életet nehezíti meg

A hüvelyszárazságot elsősorban a menopauza időszakához kötik, bizonyos esetekben azonban már korábban is jelentkezhet. A termékeny korban lévő nőknek körülbelül 3 százaléka érintett, korai menopauzában pedig 4 százalék az előfordulása. Az ösztrogén hiánya miatt a menopauzát, vagyis az utolsó menstruációs vérzést követő években a hüvelyszárazság is egyre gyakoribbá válik, idősebb korban a nők csaknem felét érinti. A hüvely nyálkahártyájának szárazsága különböző tüneteket okozhat: diszkomfortérzet, irritáció, fájdalom kísérheti, de sokszor jár együtt sürgető vizelési ingerrel, illetve a szexuális aktust is fájdalmassá teszi. A hüvelyszárazság ugyanakkor nem összekeverendő azzal, amikor a szexuális aktus során a hüvely nem nedvesedik megfelelőképpen – ez utóbbi problémát sok esetben a Bartholin-mirigyek működési zavara váltja ki.

A HÜVELYSZÁRAZSÁG HOSSZÚ TÁVON MÁR NEM CSAK AZ EGYÜTTLÉTEKET NEHEZÍTI MEG. FOTÓ: GETTY IMAGES

Hosszabb távon a hüvelyszárazság nem csupán a szexuális életet nehezíti meg, de a mindennapokban is kellemetlenséggel jár. A hatására megváltozik a hüvely savas közege, ami kedvez a különféle kórokozók elszaporodásának, ezáltal megnő a bakteriális fertőzések kialakulásának kockázata a hüvelyben és a húgyutakban egyaránt. Sok esetben tehát az intim fertőzések kialakulásához is hozzájárul a hüvelyszárazság.

Gombák és baktériumok is kiválthatnak hüvelyfertőzést

A hüvelyfertőzések két csoportra oszthatók, vannak gombás és bakteriális eredetű fertőzések. A bakteriális vaginózis a hüvely leggyakoribb fertőzése, ami azért alakulhat ki, mert a normál hüvelyflórát alkotó jótékony Lactobacillusok száma lecsökken, ezzel párhuzamosan pedig felgyorsul a kórokozók elszaporodása. A hüvelyszárazsághoz hasonlóan ez esetben is jelentkezhet égő, viszkető érzés az intim régióban, a fertőzésre ugyanakkor bőséges, híg, szürkésfehér színű, kellemetlen szagú hüvelyváladék hívhatja fel a figyelmet.

A gombás eredetű fertőzés hátterében többnyire azok a Candida gombák állnak, amelyek az egészséges női szervezetben, így a hüvelyflórában is megtalálhatóak. Bizonyos külső vagy belső hatások felborítják a hüvelyflóra egészséges egyensúlyát, így a gombák nagy számban elszaporodnak és fertőzést okoznak. Ilyen esetben a hüvelyváladék fehéres-sárgás színűvé válik, illetve az állaga is sűrűbb és darabosabb lesz. Többnyire viszkető, égő érzés társul hozzá az intim területen, és a szexuális aktus gyakran csípő, égő érzéssel jár. Becslések szerint a hüvelygomba minden nyolcadik nőt legalább egyszer érint élete során, egyeseknél ráadásul a gombás fertőzés visszatérő problémát okoz.

A hüvelyszárazság kellemetlen tünetei bármely életkorban megjelenhetnek. Amellett, hogy megnehezítik a szexuális együttléteket és korlátozzák a hétköznapi tevékenységeket, bizonyos kórképek kialakulásának a kockázatát is megnövelik. Így kezelhető a hüvelyszárazság

Hogyan kezeljük a hüvelyszárazságot és az intim fertőzéseket?

Mind a hüvelyszárazság, mind pedig az intim fertőzések eltérő kezelést igényelnek. Fontos ezért, hogy pontos képet kapjunk a tünetek hátterében álló folyamatokról, ennek kapcsán mindenképpen érdemes konzultálni egy nőgyógyásszal.

A hüvelyszárazság kezelésére a gyógyszertárakban többféle hormonmentes krém és kúp közül lehet válogatni, amelyek segítséget jelenthetnek a kínzó tünetekre. Ezek a készítmények erősítik a hüvelyhám szerkezetét és tápanyagellátását, valamint serkentik a szövetek regenerálódását. Sok esetben ugyanakkor az ösztrogénpótlás jelenthet megoldást, amelyhez szájon át szedhető vagy helyileg ható készítmények állnak rendelkezésre.

A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amelyek hatékony megoldást jelenthetnek az enyhébb hüvelyi fertőzések kezelésében. A bennük található összetevők (tejsav, C-vitamin, gyógynövények, pre- és probiotikumok) csökkentik az égő, viszkető érzést és gyors enyhülést hoznak. A hüvelygomba kezelésére számos helyi hatású, gombaellenes hüvelykúp, krém és tabletta áll rendelkezésre. Súlyos vagy gyakran visszatérő hüvelygomba esetén szájon át szedett gombaellenes szerre is szükség lehet. Amennyiben visszatérő problémát okoznak a gombák, úgy a kezelés is hosszabb időt vehet igénybe.

